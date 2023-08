17º FGT: Lançado edital para seleção de jurados técnicos do Festival Gastronômico de Taquaruçu

A Agência Municipal de Turismo (Agtur) abriu as inscrições para o credenciamento de profissionais especialistas no ramo de alimentos e bebidas para compor a equipe de jurados que avaliarão os pratos selecionados no 17º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que acontecerá de 6 a 10 de setembro, no Distrito de Taquaruçu. Os interessados têm até esta quinta-feira, 24, para fazerem as inscrições, conforme o edital publicado no Diário Oficial do Município (DOM), dessa terça-feira, 22. As informações do regulamento estão disponíveis a partir da página 18.

As inscrições poderão ser realizadas de forma on-line, via e-mail [email protected], ou presencialmente, por meio da entrega de um envelope que deve estar lacrado, identificado com o nome do interessado e o número deste edital, com toda a documentação obrigatória constante na seletiva. A documentação deve ser entregue na sede da Agência Municipal de Turismo de Palmas, localizada no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, das 13 às 19 horas.

De acordo com o regulamento, serão selecionados 12 jurados técnicos, com experiência comprovada nas áreas de alimentos e bebidas na Capital. Os profissionais habilitados irão receber o valor de R$ 1.500,00, equivalente ao dia trabalhado. Cada dia da programação contará com a participação de três jurados.

Poderão participar da seletiva pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas, se estiverem na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE ‘7490-1/99 – Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente’, que atendam às especificações, condições, critérios e requisitos técnicos exigidos neste edital e seus anexos.

17º FGT

O evento será realizado de 6 a 10 de setembro, em Taquaruçu, com participação de 44 concorrentes. Dentre as novidades anunciadas pela Prefeitura de Palmas há a ampliação da categoria vegetariana para Saúde e Bem-estar, que estende as opções de preparações para intolerantes a lactose e para o público que busca por opções light e diet. Outra novidade desta edição é o aumento no valor das premiações, passando de R$ 72 mil para R$ 114 mil. Agora serão R$ 10 mil para os primeiros lugares, R$ 6 mil para os segundos lugares, e R$ 3 mil para os terceiros, em cada categoria.



Texto e edição: Secom/Palmas