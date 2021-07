160 anos de emancipação política: tocatas em todo o município dão início às comemorações do aniversário de Porto Nacional

Em comemoração ao aniversário de 160 anos de emancipação política e 283 anos da história portuense, a Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil em parceria com a Secretaria da Cultura e do Turismo, iniciou na manhã da última quarta-feira, 7, tocatas da Banda da Guarda Municipal Mestre Adelino, que irão acontecer em todo o município incluindo distritos.

A Praça Dr. Euvaldo Thomaz de Souza, popularmente conhecida como Praça do Avião, no Setor Vila Nova, iniciou a manhã de quarta-feira, 7, com músicas nacionais de sucesso tocadas pela Banda da Guarda Municipal Mestre Adelino, chamando a atenção de quem passava no local, incluindo empresários da região.

O comerciante, Luiz Gomes, falou da alegria de ver a ação na Praça do Avião.

“Hoje eu estou com o coração transbordando de alegria, desde o início da pandemia não havia visto algo semelhante, abrindo meu comércio pude ver algo totalmente diferente, a Banda da Guarda Municipal tocando músicas alegres e marcantes”, afirmou Luiz Gomes.

O Secretário Executivo da Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, Marcílio Parente, destacou a importância de levar alegria aos portuenses no momento da pandemia.

“Somos a Capital da cultura tocantinense e realizar essas tocatas durante toda a semana, além de levar alegria, leva também cultura”, disse o Secretário.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DAS TOCATAS DA BANDA DA GUARDA MUNICIPAL MESTRE ADELINO



07/07 – 07:30 Praça do Avião

08/07 – 07:30 Vila Operária

08:00 São Francisco

09/07 – 07:30 Novo Planalto

16:00 Feira da Mulher Empreendedora

10/07 – 08:00 Margens do Supermercado Quartetto

11/07 – 07:00 Feira

12/07 – 7:30 Dia do Evangélico

13/07 – 8:00 Aeroporto (Recepção do Ministro da Cultura, Gilson Machado), Praça do Centenário.

160 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E 283 ANOS DE HISTÓRIA





Os 160 anos de emancipação política que serão celebrados na próxima terça-feira, 13, contará com programações especiais preparadas pelo Prefeito Municipal Ronivon Maciel. Este ano, a programação terá a presença do Ministro do Turismo, Gilson Machado, que participará durante toda a manhã das programações.

O aniversário está dentro do Circuito Turístico Cultural de Audiovisual de Porto Nacional, que devido a pandemia da Covid-19 será transmitido virtualmente a partir desta sexta-feira, 9, nas redes sociais da Prefeitura de Porto Nacional até o dia 17 de agosto.

De acordo com o Secretário Municipal da Cultura e do Turismo, Fernando do Shock, o aniversário de Porto Nacional é um momento muito especial visto que a gestão do Prefeito Ronivon Maciel vem trabalhando para avançar não só na cultura e no turismo.

“Porto Nacional vem avançando na área da agricultura, esporte, assistência social, cultura, turismo e muito mais. Estaremos lançando no dia do aniversário de Porto Nacional, o Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo em Porto Nacional, com o objetivo de promover ainda mais o turismo sustentável na nossa capital da cultura tocantinense”, disse o secretário.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA



12/07/2021:

09:00 – Inauguração do Complexo Distrital de Segurança Pública em Luzimangues

14:00 – Região da Matança: Inauguração do Alambrado da Escola Faustino Dias

16:00 – Setor Alto da Colina: Laboratório de informática, Escola Municipal União e Progresso



17:30 – Revitalização da rotatória do trevo de entrada e do letreiro, EU AMO PORTO (Parceria SICREDI)

13/07/2021:



08:40 – Aeroporto de Porto Nacional: Recepção ao Ministro da Turismo, Gilson Machado

09:00 – Praça do Centenário: Solenidade com o Ministro do Turismo, Gilson Machado Neto

11:00 – Centro Histórico

12:00 – Centro de Convenções Vicente de Paula (VICENTÃO): Lançamento do Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Turismo de Porto Nacional (Com participação do SEBRAE)

14:00 – Nova Pinheirópolis: Entrega de títulos de regularização fundiária

15:00 – Inauguração do prédio da Secretaria da Educação

16:00 – Vila Operária: Inauguração da Praça São Francisco de Assis e da Área de esportes, Higor Samuel Rodrigues Oliveira

17:00 – Bustos em homenagem a Celso Alves Mourão, Júlia de Assunção Oliveira (Tia Júlia), Ruy Rodrigues da Silva (Ruy Rodrigues)

17:00 – Circuito Turístico Cultural de Audiovisual: Show com Tambores do Tocantins, Entrega de comendas , show com Everton dos Andes

Devido a pandemia da Covid-19 toda a programação será transmitida nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Porto Nacional, com o objetivo de evitar a propagação do coronavírus.

Os eventos serão realizados obedecendo todos os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde.