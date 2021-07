Na manhã desta terça-feira, 06, o Prefeito, Ronivon Maciel, juntamente com a Primeira-Dama e Secretária da Assistência Social, Keila Viana, e a Secretária da Saúde, Lorena Martins, visitaram o Hospital de Amor, que fica localizado em Palmas. O objetivo foi conhecer as instalações da instituição, que oferece diversos serviços desde a prevenção ao tratamento de câncer, e reafirmar o compromisso da gestão municipal em apoiar a causa.

Durante a visita, o Prefeito e sua equipe puderam conhecer melhor como funciona o projeto, além de percorrer as diversas áreas já construídas do hospital. Segundo Gustavo Ruza, Engenheiro responsável pela obra, e Coordenador do Hospital, a instituição está funcionando das 07:00 da manhã às 18:00 horas em Palmas.

PREFEITO RONIVON MACIEL VISITA UNIDADE DO HOSPITAL DE AMOR EM PALMAS

Declarou também, que o hospital ainda não oferece internação, centro cirúrgico e UTI. É esse inclusive o próximo foco de construção, que ao ser finalizado contará com 120 leitos de UTI, ambulatório, além de setores de radioterapia e quimioterapia.

“Cada bloco do Hospital de Amor tem uma cor diferente para facilitar a localização dos pacientes. Já foram investidos incluso os equipamentos cerca de 40 milhões de reais, o projeto quando finalizado contará com cerca de 40.000 m² de área construída, destes, 8.000 m² já foram concluídos, o que corresponde a 20% da área total”, afirmou Gustavo Ruza.

Gustavo relata que, o hospital fabrica próteses, que são utilizadas para reabilitar pacientes que tenham sofrido mutilações, ou que tenham tido membros amputados por causa da doença. No intuito de diminuir custos com móveis, o hospital possui também equipe de marcenaria, que produz grande parte dos móveis em madeira utilizados pela instituição. E também conta com produção de aço inox.

O Prefeito Ronivon Maciel demonstrou felicidade ao conhecer as dependências do Hospital de Amor na capital. “Tenho profundo respeito e admiração pelo trabalho realizado pelo Hospital de Amor. Entendo a importância dos serviços ofertados aos pacientes, e por isso nossa gestão estará à disposição para contribuir de forma efetiva com a instituição”, assegurou.

Estiveram presentes na ocasião, Gustavo Ruza, Engenheiro responsável pela obra e Coordenador do Hospital, Leonel Souza, Coordenador da Instituição no Estado do Tocantins, A Superintendente Municipal da Saúde, Domingas Thayse, e a equipe de voluntários de Porto Nacional, do Hospital de Amor. A magnitude e importância do Hospital, impressionou a todos.

SOBRE O HOSPITAL DE AMOR

O Hospital de Amor, que antes se chamava Hospital do Câncer de Barretos, possui 59 anos de existência. Foi idealizado e fundado pelo Dr. Paulo Prata, e desde 1989 é administrado pelo seu filho Henrique Prata. Em novembro de 2017, a instituição adotou como nome “Hospital de Amor”, como já era conhecido e lembrado por funcionários, pacientes, familiares de pacientes e demais pessoas que tenham conhecido o trabalho realizado pelo hospital.

O Hospital de Amor, é hoje uma referência a nível mundial no tratamento de diversos tipos de câncer. Pessoas de todo o Brasil recebem atendimento especializado e humanizado. Todo o tratamento oferecido aos pacientes é gratuito. A instituição se mantém por meio de doações, cada ajuda por menor que seja a quantia faz diferença, para que esse projeto seja mantido e continue salvando vidas.