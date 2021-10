15° FGT: forças de segurança terão ação conjunta durante programação

Um esquema integrado de trânsito, transporte e forças de segurança foi organizado para atuar durante o 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que se inicia nesta quinta-feira, 28, e segue até domingo, 31. As ações envolvem efetivos da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, agentes de Trânsito e Transportes e Vigilância Sanitária.

A GMP vai atuar com um efetivo de aproximadamente 100 homens durante as quatro noites do FGT. Os guardas estarão alocados por todo o circuito, fazendo policiamento a pé, incluindo viatura da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e da Guarda Metropolitana Ambiental.

Cerca de 20 agentes de Trânsito estarão em pontos estratégicos do circuito para controlar o fluxo dos veículos e a fluidez do tráfego nas proximidades do evento, realizando o trabalho de fiscalização e orientação dos condutores, principalmente nas ruas que foram parcialmente interditadas para a passagem dos veículos.

Blitz na entrada e saída do Distrito

Com foco na manutenção de um trânsito seguro, as equipes dos agentes de Trânsito farão blitze na entrada e saída do Distrito, com utilização do etilômetro (bafômetro).

Também haverá apoio do 6° Batalhão da Polícia Militar (BPMRed) que estará na Rodovia TO-030, que dá acesso a Taquaruçu, para garantir que todos os visitantes se desloquem para o FGT e retornem para suas casas em segurança.

Se for beber não dirija

As forças de segurança são unanimes: para quem for subir a serra para curtir o 15° Festival Gastronômico e optar por consumir bebida alcoólica, a orientação é que leve o amigo da vez; se for dirigir, não beba.

Outra opção é utilizar o transporte público que estará disponível no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna. Basta estacionar o veículo e embarcar rumo a Taquaruçu na frota de veículos especial que será disponibilizada para facilitar o acesso ao festival com a segurança e praticidade que o transporte público proporciona. A linha exclusiva sairá a partir das 18 horas, com intervalo a cada 10 minutos, do estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, além das linhas usuais que atendem o distrito.

Outros veículos extras ficarão disponíveis para reforçar o atendimento conforme a procura dos usuários e até o término da programação de cada noite.