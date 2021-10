Prefeitura de Palmas antecipa pagamento para quinta-feira, 28, Dia do Servidor Público

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, nesta quinta-feira, 28, a Prefeitura de Palmas irá antecipar o pagamento da folha do mês de outubro. Mais de 11 mil servidores municipais estarão com o salário disponível para saque nesta quinta. A folha também contemplará 569 benefícios referentes a progressões em 2021, sendo 451 progressões horizontais, 83 progressões verticais, 35 por escolaridade e titularidade.

Com o pagamento, a economia do município receberá uma injeção de R$ 59.748.681,27, em véspera de feriado e do Festival Gastronômico de Taquaruçu. A antecipação do pagamento já faz parte da política da atual gestão de valorizar o servidor, mantendo o pagamento dos salários em dia, assim como as progressões e benefícios.

A Prefeitura de Palmas também transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor para segunda-feira, 1º de novembro, assim os servidores terão um “feriadão” pela frente, emendando o final de semana com o feriado nacional do Dia de Finados, celebrado na terça-feira, 2.