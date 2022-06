Canal de ouvidoria exclusivo para a saúde é lançado em Porto Nacional

Objetivando ouvir a população e assim garantir a melhoria do serviço prestado, a prefeitura de Porto Nacional lançou no dia 16 de junho a ouvidoria da saúde. O novo canal é um instrumento de transparência da gestão, que visa garantir o atendimento das demandas da pasta com mais eficácia.

Conforme a secretária municipal de saúde, Lorena Martins, “o objetivo da Ouvidoria é aproximar o usuário dos serviços da rede de saúde municipal por meio da gestão participativa, podendo realizar sugestões, denúncias e reclamações, para que assim possamos aperfeiçoar cada vez mais os processos de trabalho e ofertar aos nossos munícipes saúde de qualidade, humanizada e de excelência. Inovar é uma busca diária para ampliar e aprimorar a saúde de Porto Nacional e do Distrito de Luzimangues”, enfatizou.

A medida garante à população o direito de acesso aos serviços da secretaria de saúde, as manifestações serão divididas em reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações de informação.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação