Wanderlei por Decreto determina apuramento de possíveis irregularidades na época de Carlesse

…….

No exercício das atribuições da Chefia do Poder Executivo, o governador em exercício, Wanderlei Barbosa, determinou a realização de inspeção em órgãos e entidades, através decreto publicado nesta sexta-feira (19), que compõem a organização da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual visando à defesa do patrimônio público, à apuração de irregularidades e à transparência na gestão.

A decisão tomada pelo atual governador, objetiva a inspeção de fatos que indiquem a possível utilização das estruturas do Poder Executivo Estadual para fins ilícitos; considerando o teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que apontou possíveis irregularidades no âmbito do Poder Executivo Estadual, na gestão do governador Mauro Carlesse, afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme o Decreto, incumbe à Controladoria-Geral do Estado, à Secretaria de Segurança Pública e à Procuradoria-Geral do Estado, mediante portaria conjunta, designar Comissão de Inspeção para o cumprimento do disposto no documento. A duração dos trabalhos tem o prazo máximo de 60 dias.

É justificado no texto que os trabalhos a serem realizados pela Comissão de Inspeção têm natureza administrativa e são realizados prudentemente de modo a não obstruir as investigações que eventualmente se encontrem em curso nos órgãos de persecução penal.