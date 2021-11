Comprovação de vacina contra Covid será exigida para ingresso na Aleto

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) passará a exigir comprovante da 1ª dose da vacina contra a Covid-19 e uso de máscara de proteção facial na entrada do seu prédio. Divulgado no Diário da Assembleia nessa quinta-feira, 18, o Ato 04/2021 da Mesa Diretora engloba o acesso aos espaços abertos, eventos e reuniões promovidos no local.