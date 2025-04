Inscrições para o Vestibular 2025/2 da Unitins iniciam nesta terça-feira, 8

As inscrições para o Vestibular 2025/2 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) podem ser realizadas a partir desta terça-feira, 8, pelo portal da universidade. Os interessados têm até o dia 7 de maio para realizar a inscrição. Pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser feitos até a sexta-feira, 11. O certame oferta 160 vagas para os cursos de Direito, Engenharia Agronômica e Sistemas de Informação do câmpus de Palmas; e Direito, no câmpus de Paraíso do Tocantins.

De acordo com o edital, 50% das vagas são reservadas a estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, conforme os termos da Lei Estadual n° 3.458, de 17 de abril de 2019. Há ainda a destinação de vagas para candidatos, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Os candidatos que concorrerem em uma dessas modalidades deverão, caso aprovados, comprovar sua condição étnico-racial ou de pessoa com deficiência, além de confirmar sua formação no ensino público para efetivação da matrícula.

Os candidatos que necessitarem de atendimento especial no dia da realização das provas deverão solicitá-lo no momento da inscrição, anexando cópia do laudo médico que justifique o atendimento especial solicitado.

A inscrição no vestibular somente será confirmada após pagamento do boleto bancário, no valor de R$ 120,00, devendo ser realizado até o dia 8 de maio, prazo estabelecido no cronograma do edital.

Uma orientação importante aos candidatos que desejam utilizar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no dia da prova é que estes, no ato da inscrição, devem informar o número do CPF mesmo nos campos destinados ao número do Registro Geral (RG), considerando que a nova carteira não possui número de RG.

As provas do vestibular 2025/2 da Unitins estão previstas para ocorrer no dia 8 de junho nos municípios de Palmas e Paraíso do Tocantins.

O e-mail [email protected] está disponível para eventuais dúvidas sobre o edital.

