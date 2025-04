População deve manter cuidados com limpeza de imóveis para eliminação dos focos do Aedes aegypti

As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, não devem se restringir apenas à limpeza dos quintais. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Palmas lembra que a vigilância precisa ser constante também nos ambientes internos dos imóveis, pois o perigo pode estar próximo. Agentes da pasta destacam que focos do mosquito podem surgir, por exemplo, em ralos, bandejas de geladeira, vasos de plantas, recipientes de escova de dente e até em tampas de garrafas.

Com a chegada do feriado prolongado da Semana Santa, e de Tiradentes, 21, muitas famílias costumam viajar, deixando as residências sem a devida supervisão por vários dias. O órgão alerta que esse período de ausência pode facilitar a proliferação do mosquito, principalmente se houver água parada em recipientes esquecidos.

Por isso, antes de viajar, a orientação é para que o morador faça uma vistoria completa no imóvel e adote as seguintes medidas: tampar caixas d’água, esvaziar e guardar baldes e bacias, limpar calhas e ralos, manter vasos de plantas sem pratinhos ou com areia e verificar qualquer local que possa acumular água. Para quem vai permanecer na cidade a orientação é para aproveitar os dias de folga e redobrar os cuidados com ações de prevenção e combate ao vetor.

Texto: Rodrigo Marques

Edição: Iara Cruz