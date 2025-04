Andar na reserva: Detran/TO explica os riscos e penalidades de transitar com a gasolina do veículo no limite

Na correria do tempo, já pode ter acontecido de você ter calculado mal a quantidade de gasolina do carro e ter andado na reserva, que é a quantidade mínima de combustível estipulada pela fabricante do veículo. O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO) orienta que os condutores estejam alerta a esta prática que pode não só ocasionar danos às partes do veículo, como também ser configurada infração de trânsito com multas e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Risco da condução na reserva

Segurança nas vias

Segundo especialistas, assim que o nível da gasolina cai e o carro entra na reserva, a frenagem e a direção podem ficar difíceis, já que a capacidade de manobrar o carro está diretamente ligada ao funcionamento do motor, que é alimentado pelo combustível.

Queima da bomba de gasolina

Transitar com o veículo frequentemente estando com o tanque na reserva representa um perigo para a bomba de gasolina. Em diversos modelos de automóveis, a bomba é resfriada e lubrificada pelo combustível e quando entra na reserva, consequentemente, o resfriamento e lubrificação não acontecem, o que pode acarretar no aquecimento e na queima da bomba.

Sujeira no tanque

Conduzir veículo constantemente com a gasolina no limite faz com as sujeiras mais densas ocasionam o entupimento do sistema de alimentação do veículo e impacta diretamente o desempenho do veículo na via. Resíduos de carbono podem acumular no fundo do tanque e caso sejam absorvidas pelo motor podem gerar problemas no automóvel. Essa situação costuma acontecer quando o veículo transita por muito tempo na reserva.

Pane seca é infração de trânsito

Andar na reserva não é uma infração, mas o Detran/TO lembra que em um eventual caso do veículo parar por falta de gasolina, o condutor comete infração de trânsito de natureza média, também conhecida como pane seca, com quatro pontos na carteira e multa no valor de R$ 130,16, conforme estabelece o art. 180 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Apesar de não ser recorrente, a situação é considerada infração pelos riscos que representam à segurança no trânsito, uma vez que ao transitar na reserva, o veículo pode parar subitamente em um local por falta de gasolina, e consequentemente, pode ocasionar um congestionamento e até sinistro de trânsito.

O Detran/TO enfatiza que o CTB leva em consideração o fato de a pane seca ser facilmente evitada se o condutor do veículo estiver alerta aos sinais de consumo de gasolina do carro, como a luz da gasolina, diferentemente de uma pane elétrica ou mecânica.

Mas afinal, quantos KM posso andar na reserva?

A distância que você pode percorrer com o carro na reserva varia do modelo do automóvel. Atualmente, a quantidade de gasolina que um carro consegue armazenar na reserva varia entre quatro litros a 10 litros. Em geral, quanto menor um veículo e mais econômico ele for, menor é o tanque de reserva. A reserva costuma representar 10% da capacidade do reservatório. O Detran/TO orienta que os condutores leiam o manual do carro para saber exatamente esta informação.

É válido mencionar que outros fatores exercem influência no consumo da gasolina, principalmente quando está na reserva, como acelerações bruscas, variações constantes na velocidade, carga do veículo, calibragem dos pneus.