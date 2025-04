Deputado Antonio Andrade é escolhido como coordenador do Republicanos na Comissão de Comunicação

O deputado federal Antonio Andrade (Republicanos-TO) foi designado para atuar como coordenador do partido na Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados. A escolha reforça sua influência dentro da legenda e sua participação nos debates estratégicos sobre o setor de comunicação no Brasil.

A nomeação para a coordenação foi feita pelo líder do partido na Casa, deputado Gilberto Abramo (Minas Gerais). O colegiado tem a missão de discutir questões fundamentais como direitos digitais, liberdade de imprensa e o avanço das novas tecnologias no setor.

Em seu discurso, Antonio Andrade destacou a relevância da comunicação para a sociedade e reafirmou o compromisso do Republicanos com um debate amplo e transparente. “Quero agradecer ao meu partido, Republicanos, pela confiança ao me indicar como coordenador da bancada na Comissão de Comunicação. Estou à disposição da comissão para contribuir com o fortalecimento da comunicação em nosso país”, afirmou o parlamentar.

A Comissão de Comunicação desempenha um papel essencial na formulação de políticas públicas voltadas à informação e à tecnologia. Com a coordenação de Andrade, a expectativa é que as políticas de comunicação para o estado do Tocantins também ganhem destaque na pauta, promovendo avanços e melhorias no setor.