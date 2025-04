Parque Estadual do Cantão recebe visita de representantes da Mercuria Energy Group

O Parque Estadual do Cantão (PEC) recebeu nesse sábado, 6, a visita de gestores do Governo do Tocantins e representantes da Mercuria Energy Group. A Unidade de Conservação (UC), gerida pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), é a primeira área beneficiada pelo Tocantins Restaura, projeto-piloto de restauração de áreas degradadas.

O presidente do Naturatins, Cledson Lima; o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis; e o presidente da Tocantins Parcerias, Aleandro Lacerda, participaram da visita que teve como objetivo possibilitar que os representantes da Mercuria conheçam as áreas que serão restauradas pelo Tocantins Restaura, avaliem as condições ambientais do parque e alinhem estratégias para a implementação das ações previstas pelo projeto.

Durante a visita, os representantes da Mercuria participaram de uma série de atividades para conhecer de perto a rica biodiversidade do PEC e comunidades locais. A programação incluiu a observação de ariranhas, trilhas aquáticas, visita ao Torrão, onde puderam conhecer os torrãozeiros – moradores tradicionais que ocupam porções de terra dentro do parque e mantêm uma relação histórica com a região. Também foi realizada uma análise de áreas degradadas pelo fogo e uma visita às instalações da sede administrativa do parque.

O presidente do Naturatins, Cledson Lima, destacou que a visita da Mercuria Energy Group ao Parque Estadual do Cantão representa um passo fundamental para o fortalecimento das ações de preservação ambiental no Tocantins. “Estamos muito satisfeitos com a visita da Mercuria a esta importante unidade de conservação. Este é um passo importante na construção de ações concretas para a restauração de áreas degradadas e para garantir a proteção da biodiversidade do Tocantins, que é uma das nossas maiores riquezas. A colaboração entre o setor privado e o governo é essencial para a implementação de projetos sustentáveis que beneficiem tanto o meio ambiente quanto as comunidades locais. Estamos comprometidos em trabalhar juntos para garantir que o Tocantins Restaura se torne um modelo de sucesso em restauração ambiental”, destacou.

Parque Estadual do Cantão

Com mais de 90 mil hectares, o Parque Estadual do Cantão, localizado no centro-oeste do Tocantins, é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do estado, e integra os biomas Amazônia e Cerrado. A UC foi escolhida para ser a primeira área contemplada pelo Tocantins Restaura, projeto-piloto de restauração de áreas degradadas no estado.

O Protocolo de Negociação para Restauração Florestal foi assinado pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, no dia 25 de janeiro, em Villars-sur-Ollon, na Suíça, e contemplará até 12 mil hectares, com investimento inicial de R$ 120 milhões.

Tocantins Restaura

O lançamento do Tocantins Restaura foi formalizado por meio da Tocantins Parcerias (Topar) com o Silvania – veículo de investimento em natureza de US$ 500 milhões apoiado pela Mercuria Energy Trading – e a Geonoma, que será responsável pela execução das operações táticas nas áreas de preservação e trabalhará sob orientação do Naturatins, responsável pela gestão de todas as UCs do Tocantins.

O propósito será executar atividades de restauração ambiental em áreas degradadas de interesse do Tocantins por meio de investimentos realizados pelo Silvania, utilizando, gerindo e implementando ações de forma direta ou indireta em âmbito regional.

Visita ao Sítio Arqueológico Caititu

Os representantes da Mercuria também realizaram uma visita, nesta semana, ao Sítio Arqueológico Caititu, localizado na Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do Lajeado, para conhecer as pinturas rupestres preservadas na região.

