Economia em regiões turísticas são impulsionadas com oferta de cursos de capacitação gastronômica

Com o objetivo de capacitar famílias, donos de empreendimentos de alimentos, hotéis e pousadas, com habilidades práticas e teóricas necessárias para trabalhar na produção de pães, confeitaria e outras especialidades da gastronomia, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), e em conjunto da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), realiza no período de 7 a 9 de abril, no município de Ipueiras, na região turística Serras e Lago, a primeira edição do curso de panificação e gastronomia.

O curso também será ministrado em São Félix do Tocantins, na região do Jalapão, entre os dias 14 e 17 de abril; e em Paranã, na região de Serras Gerais, no período de 21 a 25 de abril.

A capacitação ocorrerá por meio de aulas práticas e teóricas, o que proporcionará a formação completa para quem deseja iniciar na área da panificação ou atuar como chef de cozinha em diversas áreas da gastronomia. Ao final, o aluno estará preparado para abrir seu próprio negócio ou trabalhar em estabelecimentos do ramo alimentício.

Durante o curso, serão repassadas informações sobre fundamentos da panificação, que aborda técnicas de preparo de diferentes tipos de pães, como pães artesanais, integrais, fermentação natural; confeitaria, abordando produção de doces, bolos e sobremesas, incluindo técnicas de decoração, uso de diferentes massas e recheios; gastronomia básica, que apresenta conhecimento sobre cortes, temperos, técnicas culinárias e elaboração de pratos variados, tanto salgados quanto doces; gastronomia básica que aborda conhecimento sobre cortes, temperos, técnicas culinárias e elaboração de pratos variados, tanto salgados quanto doces.

O secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, destaca a importância da qualificação profissional para o fortalecimento do turismo nas regiões do Tocantins. “As oficinas de panificação e gastronomia fazem parte de um esforço do Governo do Tocantins, sob a liderança do governador Wanderlei Barbosa, para fortalecer o turismo aliado ao desenvolvimento econômico e social. Ao levarmos qualificação a regiões estratégicas, estamos preparando os nossos profissionais para aproveitar melhor as oportunidades do turismo, gerando renda, valorizando os saberes locais e incentivando o empreendedorismo nas comunidades”, destacou o secretário.

Os participantes irão também receber informações sobre habilidades de cozinha profissional com noções de higiene, segurança alimentar, organização e eficiência na cozinha, além de conteúdos que tratam sobre as tendências culinárias, explorando novas técnicas e tendências na panificação e gastronomia, como a utilização de ingredientes orgânicos, sem glúten, dentre outros.

Edição: Alba Cobo

Revisão Textual: Marynne Juliate