Estado abre inscrição para expositores na 5ª edição da Feira do Servidor

A 5ª edição da Feira do Servidor (Exporserv), que ocorrerá na última sexta-feira do mês de abril, dia 25, das 9 às 13 horas já está com as inscrições abertas para os servidores que desejam ser expositores. O evento visa incentivar, integrar e valorizar os servidores, promovendo a geração de renda extra e o empreendedorismo.

A ExpoServ é promovida pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), e ocorre nas dependências internas da secretaria.

Na Feira, são expostos produtos para alimentação, artesanato local, assessórios e bijuterias, produtos e serviços de beleza, casa e decoração, importados e eletrônicos, roupas e calçados, e produtos in natura como verduras, frutas e hortaliças.

Como participar

Podem se inscrever para participar como expositores, os servidores públicos estaduais da ativa e os aposentados, além das associações e instituições convidadas. É obrigatório realizar a inscrição por meio do link: https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLScsLUIkuHvJRsqVh3 cdQ317 MMEN48KJQhjfnz88lLVQLT0 Ccg/ viewform?usp=preview.

Os expositores de Instituições e Associações devem enviar e-mail à Comissão, solicitando inscrição para [email protected].

São 35 vagas disponíveis para expositores e a seleção é feita por ordem de inscrição.

O período para a inscrição inicia nesta terça-feira, 15, e prossegue até o domingo, 20. Cada servidor inscrito poderá expor produtos em apenas uma das categorias. A lista dos inscrições selecionados será publicada no site da Setas na terça-feira, 22.

