Tocantins renova travessia gratuita entre Aguiarnópolis e Estreito por mais três meses

O Governo do Tocantins renovou o contrato das embarcações conhecidas como voadeiras, que realizam a travessia gratuita de pessoas entre os municípios de Aguiarnópolis/TO e Estreito/MA. A medida, conduzida por meio da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização (ATR), será mantida por mais três meses para assegurar a manutenção do serviço essencial implementado pelo governador Wanderlei Barbosa em janeiro e depois prorrogada em março, para possibilitar a mobilidade dos moradores da região impactados desde o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira.

“A renovação da travessia gratuita é fundamental para garantir o direito de locomoção da população de Aguiarnópolis e região, que depende diariamente desse deslocamento para manter suas atividades. Por isso, vamos prosseguir com a gratuidade do serviço para minimizar os impactos e para que a população possa se locomover com segurança”, destaca o governador Wanderlei Barbosa.

O presidente da ATR, Matheus Martins, enfatiza que a manutenção do serviço gratuito demonstra o esforço contínuo do Governo do Tocantins, em parceria com a prefeitura de Aguiarnópolis, para oferecer suporte à população impactada. “Com a renovação do contrato, garantimos o direito de deslocamento da população que sofre com os prejuízos. O governador Wanderlei Barbosa está empenhado em ações contínuas para minimizar esses impactos”, ressalta o presidente da Agência.

Desta vez, a iniciativa recebeu apoio do deputado estadual Valdemar Júnior, por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil. “Essa medida vai facilitar a ida e a vinda de estudantes, trabalhadores e a comunidade em geral. E é assim que nós vamos trabalhando, em sintonia com o Governo do Tocantins, que está fazendo muito para amenizar os impactos na região”, salienta o deputado.

Além da travessia por voadeiras, outras ações já foram adotadas para garantir segurança e mobilidade na região do Bico do Papagaio, como a reestruturação de rotas alternativas por rodovias estaduais e a formalização de um Termo de Cessão de Uso ao governo federal, solicitando ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a manutenção das condições dessas vias provisórias.

A travessia por balsa, contratada pelo Dnit, também segue operando gratuitamente para o transporte de pessoas e veículos entre os dois municípios. Essas medidas fazem parte de um conjunto de soluções emergenciais adotadas pelo Governo do Tocantins, enquanto aguarda a reconstrução da ponte sobre o rio Tocantins.

Edição: Victória Milhomem

Revisão Textual: Marynne Juliate