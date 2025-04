Antonio Andrade prestigia formatura do Corpo de Bombeiro Militar do Tocantins

O deputado federal Antonio Andrade prestigiou na manhã dessa terça-feira, 15 de abril, a solenidade de formatura do Curso de Habilitação de Oficiais da Administração (CHOA) e do Curso de Formação de Praças (CFP) do Corpo de Bombeiros Militares do Tocantins.

Durante a solenidade foram entregues 11 veículos modelo Duster e 2 caminhonetes para aprimorar os trabalhos da instituição.

A formatura representa um avanço significativo para a corporação, possibilitando a ampliação e a melhoria dos atendimentos realizados pelo CBMTO em todas as regiões do estado.

O parlamentar parabenizou os formandos e destacou que agora a população tocantinense está mais segura e a corporação fortalecida. “Hoje é um dia de orgulho e emoção. Parabenizo de coração cada um dos formandos que escolheram dedicar suas vidas ao Corpo de Bombeiros do Tocantins. Vocês não apenas concluem uma etapa importante, mas assumem uma missão nobre: proteger, salvar e servir. O trabalho que vocês realizam transforma vidas e fortalece nossa sociedade. Sigam firmes, com coragem e coração!”, ressaltou o parlamentar.

Assessoria de Comunicação – Deputado Federal Antonio Andrade