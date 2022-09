Wanderlei Barbosa prestigia festa da colheita do capim dourado no Jalapão e defende tradição e cultura quilombola

Por Assessoria

“O capim Dourado é uma das maiores riquezas do artesanato tocantinense. Ele transformou a vida do nosso povo e todos os anos temos mantido essa tradição passando de geração para geração”, com esse discurso o Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos), abriu oficialmente mais uma edição da festa da colheita do Capim Dourado ,no povoado Mumbuca, na região do Jalapão.

O evento tem como objetivo resgatar a história e cultura do povoado e seu conhecimento sobre a arte e tradição no manejo do capim dourado além de incentivar a coleta seletiva e sustentável da matéria-prima.

Ao participar das festividades, Wanderlei Barbosa, evidenciou a importância da integração do turismo e da cultura, no fortalecimento da economia local. “Nosso plano de Governo valoriza nossa cultura e vamos trabalhar para mostrar o nosso artesanato e trazer melhorias e qualidade de vida para as comunidades”, ressaltou.

Patrimônio Cultural

O Governador Wanderlei Barbosa destacou ainda, as ações efetivas que sua gestão tem realizado no sentido de monitorar e fiscalizar para coibir o manejo, a coleta e o transporte ilegal do Capim Dourado. “Vamos desenvolver uma ação integrada entre MPE, Naturatins, Energisa e a PM, que tem objetivo de implementar ações de conservação do capim dourado na região do Jalapão”, pontuou.

Regulamentação

A colheita do capim dourado é regulamenta pelo Naturatins, que adota medidas de ordenamento à coleta e ao manejo do capim dourado. A coleta fica estipulada entre 20 de setembro a 30 de novembro somente para associados que tenha carterinha expedidos pelo órgão ambiental.