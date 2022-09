Governador Wanderlei Barbosa participa de mega carreata em Augustinópolis e destaca entrega das obras do Hospital Regional como prioridade da sua Gestão

Por Assessoria

Milhares de pessoas e veículos tomaram as ruas de Augustinópolis neste sábado, 10, em mega carreata e comício que contou com a presença de Wanderlei Barbosa (Republicanos). Na ocasião, o Governador e candidato à reeleição destacou que a finalização das obras de reformas do Hospital Regional de Augustinópolis (HRA) é uma das prioridades da sua Gestão.

Wanderlei afirmou que a reforma do HRA prevê a melhoria de vários blocos e que estão sendo investidos recursos na ordem de R$ 23 milhões. “O Hospital Regional de Augustinópolis é referência para toda a região do Bico do Papagaio e cidades mais próximas dos estados do Pará e do Maranhão. Nós já instalamos aqui dez leitos de UTIs, e também estamos fazendo a ampliação da Maternidade e do Centro de Parto Natural”, explicou.

O Governador também destacou que está em estudo a transformação da Unidade em nível 3, que possibilitará aumentar as especialidades e atender os estudantes do curso de Medicina da Unitins de Augustinópolis.

Gestão em ação

O Governador Wanderlei voltou a assegurar que vai fazer o Polo Agroindustrial do Bico do Papagaio e lembrou feitos de sua Gestão na região. “Nós temos diversas obras aqui. Todas as cidades do estado receberam R$ 2 milhões e estão investindo na sua infraestrutura e na recuperando estradas. Aqui para o Bico do Papagaio, nós trouxemos leitos de UTIs, inauguramos escolas, fortalecemos a Unitins. Então, temos trabalho prestado e pretendemos fazer muito mais aqui para a região”, concluiu.

Juntos com Wanderlei

A população de Augustinópolis e cidades circunvizinhas demonstraram apoio à reeleição do Governador Wanderlei. “Ele vem fazendo um trabalho muito bom no Governo e olha pra gente aqui no Bico do Papagaio”, destacou o agricultor Benedito da Silva Santos.

De Araguatins, Morgana Pereira, dona de casa, afirmou que a Gestão de Wanderlei tem a cara da nossa gente. “Ele é um homem de fibra, mostrou que está preparado para governar nosso Estado. Tem nosso jeito e tem a sensibilidade do povo”, destacou.

Juntos pelo Tocantins

A agenda de Augustinópolis foi promovida pelo deputado estadual e candidato à reeleição Amélio Cayres (Republicanos) e contou ainda com a presença da candidata ao Senado, Professora Dorinha (UB), além de lideranças municipais e políticas.