Na região do Bico, Paulo Mourão faz compromisso com projeto sério de desenvolvimento

Por Assessoria

Acompanhado de lideranças do Bico do Papagaio, o candidato do PT ao governo do Tocantins, Paulo Mourão, visitou na última quinta-feira, 8, as cidades de Augustinópolis, Axixá, São Miguel, Bela Vista e Sítio Novo. Sempre em contato com o povo e ao lado de líderes locais, o candidato tem baseado sua campanha no diálogo com a e o tocantinense.

Enquanto percorre as ruas das cidades para conhecer de perto as necessidades reais da população, Mourão aproveita para ouvir os desejos dos cidadãos e traçar projetos que possam, de fato, melhorar a vida de todos os moradores do Estado.

Assim, além de planejar ações nas áreas de educação ou saúde, Mourão se prontifica a pensar em soluções para o problema recorrente das enchentes em Bela Vista, por exemplo, ou tantas outras necessidades específicas de cada cidade e que acabam sequer sendo conhecidas por outros governantes.

Nascido em Cristalândia, Paulo Mourão, que tem uma longa caminhada de participação nas discussões políticas do Tocantins e já desempenhou papel importante em inúmeras conquistas para o Estado, afirma que “o Tocantins precisa de um governador que conheça os problemas do Estado”. Além disso, Mourão ressalta que é uma obrigação, não apenas conhecer o Tocantins, mas também valorizar o povo tocantinense, e que a falta de valorização e respeito acaba por afetar diretamente a vida de todos.

Em seu discurso na cidade de Bela Vista, Mourão chamou atenção para a quantidade de homens e mulheres que acabam indo trabalhar no estado vizinho, Maranhão, por falta de oportunidades no município. O candidato afirmou que “falta governo para incentivar a economia da região”, apontou a falta de investimento privado como consequência da irresponsabilidade nas gestões e completou dizendo que “o Tocantins não tem credibilidade. O empresário não vem investir em um Estado onde sempre tem governador sendo cassado por corrupção e o povo é quem paga”.

Em seus projetos para a região visitada, Paulo Mourão apresentou planos como: formação de um grande cinturão de produção alimentar na região, gerando mais empregos e movimentando a economia local; implantação de um núcleo educacional para que os jovens possam ter estudos profissionalizantes sem precisar se mudar; e melhores condições de crédito e financiamento para o empreendedor local através da Agência de Fomento.

De acordo com Mourão, percorrer todos os cantos do Tocantins, é parte do processo de construção de um projeto sério e comprometido com o desenvolvimento do Estado. “Tem muita coisa errada no Tocantins e o povo deve corrigir isso através do voto”, afirma o candidato enquanto se coloca à cargo do povo para ser o agente da reconstrução do Tocantins.