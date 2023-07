Volta às aulas na rede municipal contará com palestra sobre competências sócio-emocionais

O psicólogo e doutor em psicologia Iran de Oliveira será o responsável pelo principal evento do retorno às aulas para o segundo semestre letivo nas escolas da rede municipal de ensino de Palmas. A palestra ‘Competências socioemocionais no ambiente educacional – o que podemos observar e fazer?’ será voltada a todo o corpo docente e equipes pedagógicas das escolas, e será realizada no dia 31 de julho, a partir das 9 horas, no Comics Pub, localizado na avenida Teotônio Segurado. Professor dos cursos de psicologia da Ulbra e medicina da Unirg, Iran é especialista no tratamento de ansiedade e estresse e em solução de conflitos.

Ainda no período matutino, será feito o lançamento do projeto Mente Inovadora, que será aplicado aos estudantes do ensino fundamental como complemento e reforço às atividades pedagógicas. No período da tarde, a partir das 14 horas, também no Comics Pub, será realizado debate sobre ações pró-Ideb a serem desenvolvidas no segundo semestre.