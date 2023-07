Prorrogadas as inscrições para o IV Concurso ‘Eldon Correa de Educação para o Trânsito’

Promovido pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) e órgãos parceiros, o ‘IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito’ teve inscrições prorrogadas. O novo cronograma foi publicado no Diário Oficial Municipal da última segunda-feira, 24, e indica que o encerramento do período de adesão está previsto para o dia 15 de agosto. A ação visa incentivar a produção de trabalhos, voltados ao tema ‘No trânsito, escolha vida’, que poderão ser utilizados futuramente em atividades educativas da Sesmu.

O adiamento do prazo final se deu por conta de solicitações feitas à comissão do concurso, por parte de estudantes que precisam de declaração de matrícula para realizar a inscrição e encontratram dificuldades em a conseguir o documento junto às unidades de ensino devido ao período de férias escolares. “Por ser período de férias escolares, e como a maior participação é da categoria estudante, o prazo foi prorrogado por mais 15 dias para que possa haver uma maior participação deste meio e demais categorias”, comentou a superintendente de Trânsito da Sesmu, Valéria Oliveira.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do endereço eletrônico [email protected], com o título ‘Inscrição: IV Concurso Eldon Correa de Educação para o Trânsito’, ou presencialmente nas unidades do Resolve Palmas. O edital contempla quatro categorias, com duas possuindo modalidades próprias, como a jornalística e a educação.

Com suas próprias modalidades, a categoria voltada para a educação conta com prêmios de até R$ 5 mil para o primeiro colocado. Podem participar estudantes e educadores das redes pública e particular, desde o ensino fundamental I, passando pelo médio e encerrando na Educação para Jovens e Adultos (EJA).

Premiação maior do edital, com R$ 10 mil para o primeiro colocado, a categoria jornalismo conta com três modalidades, sendo elas texto, áudio e vídeo. Podem participar jornalistas diplomados e que tenham produzido reportagens em, pelo menos, um dos três formatos citados anteriormente.

Podem participar também artistas do ramo musical e que tenham produzido projetos com a temática do concurso: ‘No trânsito, escolha a vida!’. A premiação para o primeiro colocado é de R$ 5 mil, para o segundo de R$ 3 mil, e de R$ 2 mil reais para o terceiro lugar.

Além destes, estão contempladas, ainda, organizações não governamentais, instituições ou empresas, com ou sem fins lucrativos, que tenham desenvolvido projetos, produtos, ou programas inéditos ligados à temática ‘Segurança viária e Mobilidade’, entre janeiro de 2022 e abril de 2023. Também serão três premiados, com primeiro lugar recebendo R$ 5 mil.

Confira o edital completo clicando aqui.