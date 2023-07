Semus celebra trabalho realizado por motoristas da Saúde de Palmas

Nesta terça-feira, 25, é comemorado o Dia do Motorista. Nesta data, a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas (Semus) celebra o trabalho e dedicação desses profissionais que realizam um excelente trabalho, auxiliando de forma integrada às equipes de saúde e contribuindo para o bem-estar da população, e que passam constantemente por qualificações como direção defensiva e primeiros socorros.

José Eduardo de Sousa, 51 anos, trabalha como motorista na Saúde Municipal há três anos. Ele sai de sua casa para transportar milhares de pacientes que realizam tratamentos e consultas vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Ele é responsável por dirigir veículos como ambulâncias, camionetas, vans, ônibus e até caminhões. Seu trabalho consiste em transportar as equipes técnicas para atendimentos na zona rural, nos distritos de Palmas e bairros. Além disso, o transporte de pacientes que precisam se deslocar para a realização de tratamentos e consultas, bem como de medicamentos de uma Unidade de Saúde para a outra, são serviços realizados pelo motorista.

“É um trabalho muito importante, especialmente para aquelas pessoas que precisam chegar na hemodiálise ou na oncologia para lutar pela vida. Também é importante para os profissionais chegarem em lugares distantes para dar o atendimento para a população local. Enfim, somos profissionais que trabalhamos dedicando as nossas vidas no volante para contribuir com a saúde da população”, ressaltou.

Hamilton Carneiro tem 45 anos e está à frente do volante que leva os pacientes da região norte para fazerem hemodiálise, de segunda a sábado. “Sinto-me feliz em poder contribuir, através do meu trabalho, no tratamento dessas pessoas, num momento de tanto sofrimento na busca pela saúde. É um trabalho que exige paciência, compaixão e responsabilidade”, disse.

Evandro Balbino Menezes, tem 35 anos e é condutor socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) há quatro anos. Além de dirigir, ele auxilia no atendimento às vítimas. “Eu tive a oportunidade de fazer um curso, porque quando a gente é selecionado fazemos um curso, então comecei a gostar a partir daí. Particularmente sou apaixonado pelo Samu, eu não tinha essa vontade antes, mas, quando vim trabalhar, me apaixonei. Hoje amo o trabalho que eu faço”, destacou.