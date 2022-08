Inscrições para cursinho do Enem serão abertas hoje, 10

A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) inicia hoje, 10, quarta-feira, as inscrições para o cursinho preparatório do Enem, tanto presencial em Palmas e Gurupi, quanto EAD (Ensino à Distância) para todo o Estado. Para a opção presencial, as vagas serão preenchidas por ordem de chegada dos interessados.

As aulas começarão no dia 22 de agosto, no auditório da Escola da Aleto. Também serão reabertas as inscrições na plataforma. O cursinho preparatório para o Enem também será disponibilizado na modalidade à distância, proporcionando acesso às aulas a alunos de todas as cidades, além dos vários cursos à disposição.

A equipe da diretoria da Escola do Legislativo reuniu-se no início desta semana para preparar o plano de divulgação dos cursos que serão oferecidos no segundo semestre deste ano. “Com pouca divulgação dos cursos disponibilizados por nossa plataforma EAD, lançada no dia 29 de junho, estamos com 1.100 alunos matriculados em 60 municípios do Estado. Nosso objetivo é alcançar todos os municípios do Tocantins”, afirmou o diretor da Escola do Legislativo, Homero Júnior.

Maior abrangência

O diretor garante que a plataforma é segura e está em uso em quatro unidades da Federação, incluindo o Distrito Federal. A escola tem como grandes parceiras as câmaras municipais, que são multiplicadoras em suas comunidades. “Algumas [câmaras municipais] têm, inclusive, interesse em instalar telões em suas sedes para disponibilizar as aulas EAD da Escola do Legislativo tocantinense, com a presença de tutores para os jovens de cada município. Os vereadores acreditam que seria mais uma motivação aos jovens, pois estudariam em grupo”, informou Homero Júnior.

Plataforma digital

No lançamento de sua plataforma digital, no dia 29 de junho, a Escola do Legislativo da Aleto disponibilizou 11 novos cursos gratuitos e mais de 500 vagas. A plataforma tem o objetivo de ampliar o acesso aos cursos gratuitos, agilizar o atendimento, implementar projetos, além de proporcionar intercâmbios cultural e tecnológico.

O acesso à plataforma está disponível pelo site www.escolalegto.com.br.