Vacinação contra dengue é ampliada temporariamente para público geral até 59 anos

A partir de segunda-feira, 3, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) ampliará temporariamente o público-alvo da vacinação contra a dengue, passando a incluir pessoas sem comorbidades com idade entre quatro e 59 anos. Desta forma, qualquer pessoa dentro desta faixa etária poderá ser vacinada, com exceção das gestantes e pessoas imunocomprometidas, grupo que não deve tomar o imunizante Qdenga. Vacinação segue disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USF).

A Semus adotou a medida para evitar o descarte de imunizantes, em razão da proximidade do vencimento do primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde, tendo como prazo final de uso o dia 30 de junho. Desta forma, a secretaria pretende imunizar nas próximas semanas, cerca de quatro mil pessoas, com a primeira dose. O esquema vacinal é composto por duas aplicações com intervalo de três meses entre elas.

A ampliação é temporária e será encerrada no final do mês ou até durar o estoque disponibilizado especificamente para esta ampliação. Tão logo a ação seja finalizada, a Semus retomará a vacinação exclusivamente para crianças e adolescentes de dez até 14 anos.

Segunda dose

No dia 28 de maio começou a aplicação da segunda dose da Qdenga para crianças de dez e 11 anos. É importante que os pais ou responsáveis levem seus filhos para que o esquema vacinal seja completo e a proteção esteja garantida. As unidades de saúde funcionam das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.