Resultado final do concurso do Quadro Geral da Prefeitura de Palmas está disponível para consulta

O resultado final do concurso público para provimento de cargos do Quadro Geral da prefeitura de Palmas foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 3, pela Comissão Permanente de Seleção (Copese) da Universidade Federal do Tocantins (UFT). As listas com os resultados dos níveis médio e superior podem ser conferidas clicando aqui ou acessando copese.uft.edu.br. A homologação do resultado será publicada através do Diário Oficial de Palmas (DOM) nesta terça-feira, 4.

Nas publicações estão contidos os dados de nome, número de inscrição, classificação, idade, situação e pontuação obtida nas áreas de conhecimento ao cargo concorrido, língua portuguesa, história e geografia do Tocantins, matemática e raciocínio lógico, legislação pertinente ao município de Palmas, nota da prova de conhecimentos específicos e nota final.

O concurso para o Quadro Geral visa o preenchimento de 173 vagas para posse imediata e 496 vagas para formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial para os cargos vai de R$ 1.711,09 a R$ 5.457,85.

O Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia do Município de Palmas (IVM), sob a orientação da Comissão Especial Organizadora dos Concursos Públicos do Município de Palmas, é responsável pela execução do certame, que conta com o apoio da banca organizadora Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (CDE) da Universidade Federal do Tocantins (UFT).