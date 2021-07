Vacinação contra Covid-19 para 40+ em Palmas segue até às 17h neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realiza a aplicação dos imunobiológicos contra a Covid-19 em cinco pontos estratégicos da Capital neste sábado, 24. Além dos grupos prioritários já estabelecidos, pessoas com 40 anos ou mais também podem se vacinar. As doses das vacinas estarão disponíveis até às 17 horas.

Com a ampliação da faixa etária a partir deste sábado, o almoxarife Márcio Alves da Silva, de 40 anos, foi um dos vacinados. Ele conta que este momento era muito aguardado para que pudesse se sentir mais seguro. “Eu estava com uma alta expectativa de receber a minha primeira dose, se pudesse teria tomado antes, mas estou feliz de ser imunizado e feliz com as ações das unidades”, ressaltou.

Segundo a área técnica da Vigilância em Saúde, a campanha segue vacinando os grupos prioritários estabelecidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, incluindo gestantes e puérperas acima de 18 anos, com e sem comorbidades. Para fazer o agendamento, acesse o link.

Públicos

Na Capital, podem se vacinar trabalhadores da indústria (CNAEs 35, 36, 37, 38, 39, 53, 59, 60 e 61), limpeza urbana, transporte urbano, educação, saúde, pessoas com comorbidades acima de 18 anos e, ainda, aqueles que precisam tomar a segunda dose da Coronavac (21 dias após a 1ª) ou Astrazeneca (80 dias após a 1ª). A Semus também prossegue com a vacinação de grávidas e puérperas (até 45 dias pós-parto) em geral, todas acima de 18 anos, e população sem comorbidade acima de 40 anos.

Para se vacinar é necessário levar uma cópia do comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina, cartão do SUS e, caso precise, laudo que comprove a comorbidade ou declaração que ateste o vínculo empregatício (cópia da carteira de trabalho, contra cheque, dentre outros).

Grávidas

No caso das grávidas e puérperas, é necessário apresentar documento com avaliação médica individualizada, que comprove que foi orientada sobre os riscos e benefícios para a tomada de decisão. Este documento deve ser solicitado ao médico, seja da rede pública ou privada, que faz o acompanhamento. Além dos documentos citados acima, também devem levar a caderneta da gestante (para as grávidas) ou a declaração de nascido vivo ou natimorto (para puérperas. A gestante com comorbidade também deve apresentar declaração ou laudo médico que comprove a comorbidade.

Locais de Vacinação – das 08 às 17 horas

USF 409 Norte (Arno 44)

USF 210 Sul (Arse 24)

USF 1.004 Sul (Albertino Santos – Arse 101)

USF Liberdade (Jardim Aureny III)

USF Taquari