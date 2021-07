Prefeitura realiza fiscalização contra as aglomerações nas praias e espaços públicos da Capital

A Prefeitura de Palmas seguirá com as ações fiscalização contra à Covid-19 a partir da noite desta sexta-feira, 23, e durante o final de semana. As ações coordenadas em conjunto com as forças de segurança estadual e municipal vão monitorar as praias, vistoriar os estabelecimentos comerciais e combater aglomerações em pontos estratégicos, inclusive, nos espaços públicos como a Praia da Graciosa, que nos últimos dias tem sido palco de desrespeito às medidas de segurança e prevenção ao vírus colocando em risco à saúde pública.

Vale ressaltar, que as ações na Praia da Graciosa não são focadas nos empreendimentos comerciais, que seguem cumprindo os protocolos para o funcionamento nesta fase de retomada das atividades econômicas. Segundo as equipes, a demanda aumenta após a meia-noite, quando os estabelecimentos fecham e o público se apropria da área do estacionamento e a aglomeração entra pela madrugada, com consumo de bebidas alcoólicas e tumultuando as vias com os carros de som automotivo.

Os estabelecimentos como os bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas, e outros segmentos afins, podem funcionar normalmente até à zero hora, respeitando o máximo de 50% a capacidade do público por ambiente, o espaçamento mínimo de dois metros entre as mesas, além dos protocolos sanitários de higienização e prevenção ao vírus.

Durante a semana

Entre a terça, 20, e a noite da última quinta, 22, a ação de fiscalização seguiu cumprindo seu ofício de vistoriar o cumprimento das medidas protetivas nos estabelecimentos comerciais, com rondas e patrulhamento por todas as regiões da Capital. A operação em conjunto resultou na aplicação de 17 autos de infração e 11 notificações pelos fiscais de Obras e Postura do Município, nos pontos comerciais visitados neste período.