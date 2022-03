Uso de máscara segue obrigatório em unidades de saúde e no transporte coletivo na Capital

Por Redação Secom | Prefeitura de Palmas

26/03/2022 – Publicado às 05h30

O uso de máscara de proteção facial em Palmas continua obrigatório em locais que prestam serviços de saúde e no transporte coletivo, incluindo áreas de embarque e desembarque de passageiros. A medida está no Decreto nº 2.273, publicado na edição do Diário Oficial do Município desta sexta-feira, 25 de março e começa a valer a partir de segunda, 28. A Prefeitura de Palmas também recomenda a idosos e pessoas imunossuprimidas que mantenham o uso de máscara como medida de proteção contra a Covid-19.

A decisão está amparada nas análises da Secretaria Municipal da Saúde (Semus) e do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas-Covid-19), sobre o cenário da pandemia do novo coronavírus na Capital. Conforme dados das últimas semanas, a taxa de contágio da Covid-19 está entre as mais baixas desde o início da pandemia, em março de 2020.

O decreto também leva em conta a queda na evolução de novos casos confirmados da doença e nas taxas de internação por Covid-19 em Palmas. E, sobretudo, aos avanços na cobertura vacinal contra a enfermidade, que na Capital alcança 87,5% da população, elegível e estimada, acima de 12 anos com a 1ª dose e 74,7% com a 2ª dose. Quanto à dose de reforço, 26% da população elegível (18 anos acima) estão com o esquema completo. Leia aqui a íntegra do decreto.