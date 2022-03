Secretaria de Saúde define cronograma de realização do Programa Saúde na Escola

Por Nicéia Menegon | Ascom SEMUS

26/03/2022 – Publicado às 05h45

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por meio da Coordenação dos Programas da Atenção Básica da Saúde, juntamente com outros coordenadores e gerentes das Unidades Básicas de Saúde – UBS, definiu o cronograma de realização do Programa Saúde na Escola- PSE para este ano.

As atividades do PSE acontecerão no início de abril, de 04 a 08, e contemplarão 17 unidades escolares, beneficiando mais de seis mil alunos da rede pública de ensino. Em reunião, na manhã desta sexta-feira, 25, entre os coordenadores e gerentes da atenção básica, ficou convencionado que uma equipe, de cada UBS do município, ficará responsável por desenvolver a atividade em uma unidade escolar.

Por orientação do Ministério da Saúde, o tema abordado este ano é a “Prevenção de Covid-19 nas escolas”. Durante a realização do Programa, haverá atividades como palestras educativas, dinâmicas interativas, distribuição de kits da saúde bucal e vacinação, nas unidades escolares do ensino fundamental e do ensino médio, com autorização prévia dos pais ou responsáveis.

Para o Secretário Municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, a integração das políticas favorece a qualidade de vida dos alunos e, consequentemente, das famílias. “É uma estratégia que integra e articula as políticas e ações de educação e de saúde. O tema desse ano vem ao encontro da campanha de vacinação que estamos trabalhando, para um público que precisamos elevar os índices de vacinação, as crianças e adolescentes” pontuou Vânio, fazendo referência à campanha #VacinaAmiga.

A iniciativa parte do entendimento de que a escola como espaço de relações é ideal para o desenvolvimento do pensamento crítico e político, fundamentais para a construção de valores pessoais, crenças, conceitos e maneiras de conhecer o mundo e determinantes para a produção social da saúde.

­

A área de saúde bucal também vai participar das atividades do PSE. As equipes irão trabalhar as boas práticas de higienização com as crianças, como a escovação e conscientização dos cuidados com a boca, de forma lúdica e educativa. “A saúde começa pela boca, pela consciência de cuidar da higienização diária, da rotina de cuidados que deve acontecer” enfatiza Lorena Paula de Freitas, coordenadora da área de saúde bucal, de Gurupi.

Programa

O Programa Saúde na Escola – PSE é uma iniciativa dos Ministérios da Saúde e da Educação, e é desenvolvido em parceria com as gestões estaduais e municipais. É de natureza intersetorial, com a finalidade de promover qualidade de vida aos estudantes da rede pública de ensino, por meio de ações de prevenção e atenção à saúde. A iniciativa fortalece o enfrentamento das vulnerabilidades que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar.

Os principais objetivos do PSE são:

– Oferecer atenção integral de prevenção, promoção e atenção à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino básico público;

– Integrar as redes de serviços do setor educação e do Sistema Único de Saúde – SUS, com o fortalecimento e sustentação da articulação entre as escolas públicas e as Unidades Básicas de Saúde – UBS e saúde da família, por meio da realização de ações dirigidas aos alunos.