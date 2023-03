Unitins divulga lista definitiva de candidatos inscritos em concurso para professor efetivo

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou nesta sexta-feira, 24, o edital (clique aqui) com a relação definitiva dos candidatos que tiveram suas inscrições confirmadas no concurso público para provimento de vagas de professor efetivo da instituição. Está disponível também a lista dos candidatos que se autodeclararam pessoas com deficiência.

No dia 17 de março, a comissão responsável pelo concurso divulgou a relação provisória das inscrições confirmadas e foi então aberto prazo para recursos, que terminou no dia 21 de março. Conforme o cronograma, a próxima etapa é a divulgação das bancas examinadoras, no dia 31 de março.

O edital do concurso informa que as bancas terão três membros e serão instituídas por Ato da Reitoria. Cada membro da banca examinadora atribuirá pontuação individual a cada candidato na prova escrita e na prova didática. A composição da banca examinadora poderá ser objeto de impugnação, tendo o candidato prazo para enviar recurso à comissão organizadora.

“Agora, a comissão se prepara para organização das bancas, que são os profissionais mestres e doutores que vão participar das provas escritas e didáticas. Então, tudo está dentro do planejado e chegaremos à prova escrita dentro do cronograma previsto”, garante o reitor da Unitins e presidente da comissão do concurso, Augusto Rezende.

Sobre o concurso

A Unitins oferta 132 vagas distribuídas nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Letras, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio, nos Câmpus Augustinópolis, Araguatins, Dianópolis, Palmas e Paraíso do Tocantins.

Os candidatos inscritos passarão por duas fases: eliminatória e classificatória. A primeira fase é a prova objetiva, prevista para o dia 16 de abril. Os três primeiros candidatos de cada vaga avançarão para a segunda etapa, que terá prova didática e comprovação de títulos e experiência. A posse dos professores aprovados está prevista para o fim de 2023.