Cmei Ciranda Cirandinha é contemplado em programa de Residência Pedagógica Obeci 2023

As educadoras Fabiana Freitas e Adriana de Castro irão representar o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ciranda Cirandinha no programa de Residência Pedagógica realizado pelo Observatório da Cultura Infantil (Obeci). O programa, que este ano completa sua terceira edição, terá duração de um ano e será realizado na modalidade on-line. As atividades letivas da residência tiveram início nesta segunda-feira, 27.

Segundo explicou a coordenadora da unidade, Fabiana Freitas, para participar do programa foi necessário seguir uma série de etapas previstas no edital do Obeci. “Inscrevemos o Cmei Ciranda Cirandinha, enviamos documentos, preenchemos formulários e participamos de entrevistas. Foram muitas etapas até sermos selecionados para este programa de referência”, explica.

Ainda segundo a educadora, a participação da unidade no programa de residência irá contribuir aos esforços pedagógicos já realizados na unidade em prol de uma educação de qualidade. “Estamos com muitas expectativas e ansiosas também, afinal o Obeci é o maior observatório do Brasil sobre Educação Infantil e coordenado pelo pesquisador Paulo Fochi, especialista e referência em todo País na área da educação infantil”, avalia.

A Residência Pedagógica é um programa de imersão gratuito nos processos de formação do Observatório da Cultura Infantil para professores e coordenadores da Educação Infantil. O programa é direcionado a instituições educacionais (públicas, privadas, conveniadas) que tenham turmas de Educação Infantil. Em relação às vagas, 75% são destinadas para instituições da rede pública e 25% da rede privada.

Obeci

Criado em 2013, o Observatório da Cultura Infantil é uma comunidade de apoio ao desenvolvimento profissional, que reúne um grupo de nove escolas de quatro municípios do Rio Grande do Sul. Segundo o idealizador da instituição, Paulo Fochi, o observatório surgiu com a finalidade de criar um grupo de profissionais da Educação Infantil com interesse particular na reflexão e transformação de seus contextos. O observatório realiza atividades com periodicidades distintas, fazendo pequenas intervenções com os professores, especificamente em suas turmas, e macrointervenções com a gestão da escola, em questões institucionais.

Texto: Semed/Palmas

Edição: Redação Secom