Último sorteio do ano da Nota Premiada vai conceder R$ 25 mil em prêmios neste sábado, 18

O último sorteio da Nota Premiada Palmense, da Secretaria Municipal de Finanças, acontece neste sábado, 18, e vai conceder R$ 10 mil ao primeiro sorteado e mais R$ 500 para os demais 30 contribuintes contemplados do 2º ao 31º lugar, totalizando R$ 25 mil em prêmios. Para este sorteio estão concorrendo 7.926 cupons convertidos até o dia 30 de novembro.

Diante de golpes circulando no whatsapp envolvendo o nome anterior do programa, Nota Quente, a Prefeitura de Palmas fez um alerta em suas redes sociais esclarecendo que “os sorteios da Nota Premiada Palmense são divulgados exclusivamente no site e redes sociais da Prefeitura, e a premiação é apenas em dinheiro”. Caso o contribuinte queira trocar os créditos por descontos no IPTU, deverá o mesmo se cadastrar e solicitar no site do Nota Premiada.

Sobre o Programa

O Nota Premiada Palmense tem como principal objetivo incentivar a exigência da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFSe) no ato da contratação de serviços, para evitar a evasão fiscal no âmbito municipal. O programa também promove a cidadania e concede prêmios em dinheiro e descontos no IPTU.

Para cada NFSe emitida, independentemente do valor, será concedido um cupom para participação nos sorteios e também crédito de 20% do valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) pessoa física.

Os créditos gerados podem ser utilizados para descontos no IPTU do Município de Palmas e troca por cupons de sorteio. Para participar o contribuinte deve se inscrever no programa, no endereço eletrônico https://notaquente.palmas.to.gov.br/. Após o cadastro, todos os serviços contratados poderão gerar créditos para concorrer aos prêmios em dinheiro.