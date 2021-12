Secretaria de Saúde segue com imunização na Capital contra a Covid-19 e a Influenza

Na tarde desta quinta-feira, 16, os trabalhadores da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) continuam a vacinar a população nos dois ônibus que estão sendo utilizados na Campanha da ‘Mega Vacinação’ contra a Covid-19 e a Influenza. O Busão do Mais Saúde vai atender no estacionamento do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Vitória Régia, no Jardim Vitória II, das 15 às 19h30; e o ônibus da parceria Semus com o Serviço Social da Indústria (Sesi), no Parque dos Povos Indígenas, das 16 às 20 horas.

Na noite desta quarta-feira, 15, muita gente aproveitou a visita ao Natal dos Encontros e Reencontros, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, para vacinar-se. Somando as doses dos imunizantes contra a Covid-19 e Influenza aplicadas no local e também no Setor Araras I, na região Sul da Capital, 679 pessoas foram imunizadas.

A ‘Mega Vacinação’ é mais uma das ações de busca ativa que a Prefeitura de Palmas tem executado para ampliar o número de pessoas imunizadas contra a gripe e com a primeira e segunda dose e doses de reforço contra a Covid-19.

Unidades

Além dos ônibus, a população tem 25 Unidades de Saúde da Família (USFs) disponíveis para a vacinação contra a Covid-19 e Influenza. Em cinco delas (USFs da 603 Norte, 207 Sul, 712 Sul, Santa Fé e do Taquari) está disponível o imunizante da Janssen para quem tomou a primeira dose e agora receberá a segunda, observando o intervalo de dois meses entre elas.

Sem agendamento

Para se vacinar nos locais da ‘Mega Vacinação’ não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer aos locais com documento pessoal (RG e CPF), cartão de vacinação e cartão do SUS.

Programação

A Campanha da ‘Mega Vacinação’ prosseguirá nesta sexta-feira, 17, com o Busão do Mais Saúde estacionado entre os Residenciais North I e II, próximo ao setor Santo Amaro. O atendimento lá será das 16 às 20 horas. Ainda na sexta, a equipe de vacinadores atenderá no Palmas Shopping, das 14 às 20 horas.

No sábado, 18, a programação continua. Das 8 às 17 horas, a vacinação ocorrerá nas USFs da 405 Norte, 403 Sul, Laurides Milhomem no Jardim Aureny III, José Hermes, no Setor Sul e Taquari. No Taquaruçu Grande a vacinação será realizada na USF Walterly Wagner, das 8 às 15 horas. Ainda no sábado, as equipes de vacinação vão atender no Terminal Rodoviário de Palmas, das 8 às 13 horas; e no Capim Dourado Shopping, das 16 às 21 horas.

No domingo, 19, os vacinadores estarão na Feira do Jardim Aureny I, das 8 às 12 horas; e no Espaço Cultural, das 17 às 20 horas.

Quinta-feira, 16.12.2021

Estacionamento em frente ao Cmei Vitória Régia – Jardim Vitória II – das 15 às 19h30

Parque dos Povos Indígenas – Residencial North I – das 16 às 19h30

Sexta-feira, 17.12.2021

Residencial North I e II, no setor Santo Amaro – 16 às 20 horas

Palmas Shopping – das 14 às 20 horas

Sábado, 18.12.2021

Das 8 às 17 horas

USF 405 Norte (Arno 42)

USF 403 Sul (Arso 41)

USF Laurides Milhomem no Jardim Aureny III

USF José Hermes, no Setor Sul

USF Taquari.

Das 8 às 15

USF Walterly Wagner (Taquaruçu Grande)

Terminal Rodoviário de Palmas – das 8 às 13 horas

Capim Dourado Shopping – das 16 às 21 horas

Domingo, 19.12.2021

Feira do Jardim Aureny I, das 8 às 12 horas

Espaço Cultural de Palmas, das 17 às 20 horas.

Programação das Unidades de Saúde da Família (USFs) para a Vacina da Janssen na quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17

USF 603 Norte (Arno 71) – 13 às 17 horas

USF 207 Sul (Arso 23) – 8 às 12 horas

USF 712 Sul(ASR-SE 75) – 13 às 17 horas

USF Santa Fé – 8 às 12 horas

USF Taquari – 13 às 17 horas