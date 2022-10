Tribunal de Justiça elege nova mesa diretora para biênio 2023/25 nesta terça-feira, 4

Por Assessoria

Por voto secreto e com rito sob o comando do atual presidente, desembargador João Rigo Guimarães, 11 desembargadores elegerão, nesta terça-feira 4, a partir das 9h, a nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) para o biênio 2023/25. Além do presidente, serão eleitos também o vice-presidente (a) e o corregedor-geral (a).

Durante sessão, que acontecerá na sala de sessões do Tribunal Pleno, com transmissão ao vivo pelo canal do TJTO no YouTube, serão eleitos também o vice-corregedor (a) e os demais membros do Conselho da Magistratura, o diretor-geral (a) e o primeiro diretor-adjunto (a) da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat), o ouvidor judiciário (a), o ouvidor-substituto (a), o coordenador (a) do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de 2º Grau e os membros das Comissões Permanentes para um mandato de dois anos.

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal, a posse da nova mesa diretoria e dos demais eleitos ocorrerá no primeiro dia útil de fevereiro de 2023 em sessão solene, no Tribunal Pleno.