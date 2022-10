CConcurso do BRB prorroga inscrições para 500 vagas de escriturário, que exige nível médio

Por Assessoria

O período de inscrições para o concurso do Banco de Brasília (BRB), originalmente previsto para terminar nesta segunda-feira (03/10), foi prorrogado até as 22h da próxima segunda-feira (10). O novo cronograma consta na edição de hoje do Diário Oficial (veja aqui o documento).

Inicialmente, a seleção oferecia 300 vagas para escriturário, número que depois foi elevado pela instituição financeira para 500. A distribuição das oportunidades agora é a seguinte: 300 para contratação imediata e 200 para cadastro reserva.

Opção para quem possui ensino médio, a carreira tem salário inicial de R$ 3.764.66 — a jornada de trabalho é de 6 horas diárias (30 horas semanais).

INSCRIÇÕES

As inscrições para o processo seletivo são recebidas somente pela internet, mediante a realização de cadastro no site www.iades.com.br. A taxa de participação custa R$ 66,50.

O certame é organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades). Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a banca pelo telefone (61) 3053-3444, além do e-mail cac@iades.com.br.

PROVAS

Os exames estão agendados para 6 de novembro, no período da tarde, com duração de quatro horas. Haverá aplicação em todas as capitais brasileiras, e não apenas em Brasília, como nas seleções anteriores.

A prova objetiva cobrará a resolução de 60 questões de múltipla escolha. Já a avaliação discursiva exigirá a elaboração de um texto com 20 a 30 linhas. O conteúdo programático engloba: língua portuguesa; raciocínio lógico e matemática; uso de tecnologias em ambientes corporativos; governança corporativa e compliance; inovação; legislação; Plano Distrital de Políticas para as Mulheres; conhecimentos sobre o DF; conhecimentos específicos.

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Banco de Brasília, conforme estabelece o edital.