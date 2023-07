Trabalho da FMA esclarece sobre riscos das queimadas

Técnicos da gerência de Educação Ambiental da Fundação Municipal do Meio Ambiente (FMA) e do Comitê Municipal de Prevenção, Controle e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos (PrevIncêndio) realizaram na tarde desta terça-feira, 11. As visitas às propriedades rurais da rota São João, próxima ao aterro sanitário, tiveram como objetivo sensibilizar a comunidade sobre a necessidade de prevenir e combater a prática de queimadas, no intuito de evitar a ocorrência de incêndios. Os trabalhos iniciaram no dia 4 de julho e até o momento as equipes já passaram por 39 propriedades.

O trabalho, que faz parte da campanha de combate às queimadas, é sempre realizado no período de estiagem, uma vez que o tempo se caracteriza pela presença de altas temperaturas e clima seco, favorecendo a ocorrência de focos de calor e perda de controle sobre eventos com fogo.

A recomendação da FMA é que neste período os proprietários rurais evitem limpar roças com o uso do fogo, mesmo que seja com as técnicas de aceiros e queimadas controladas. A técnica em Educação Ambiental, Irisneide Farias Barbosa, também alertou sobre o uso do fogo para queimar lixo. “O correto é fazer o descarte adequado dos resíduos, conforme suas categorias, para poderem ser reciclados. Desta forma, além de evitar possíveis incêndios, ainda se contribui para proteger o meio ambiente, bem como para a geração de renda das famílias que tiram o sustento da reciclagem”, destacou Irisneide.

O produtor Rural Cleiton Monteiro Pires, 33 anos, proprietário de uma chácara localizada na região do São João, contou à equipe da FMA que há poucos dias viveu um incidente com fogo. A queimada usada por um vizinho para limpar os pastos, teria invadido sua propriedade causando prejuízos financeiros.

Ele inclusive considerou que as punições para esse tipo de ocorrência deveriam ser mais severas e as multas mais pesadas. “Parece que as pessoas temem mais quando dói no bolso”, filosofou.

Cleiton Pires avaliou como bastante necessário o trabalho de sensibilização levado aos proprietários rurais pela Fundação de Meio Ambiente. Segundo ele, as informações ajudam, a evitar desastres ambientais e reduzir a ocorrência de queimadas. “Todos os anos a gente vê esta região queimar; é muito triste isso. Além de comprometer muito o meio ambiente, matando animais e desmatando tudo, ainda tem os riscos de prejuízos financeiros”, ponderou.

O trabalho de sensibilização, prevenção e combate às queimadas segue até o dia 16 de agosto. Porém, nos dias 5 e 12 de agosto serão realizados os Dias “D” da ação, em Taquaruçu Grande e Distrito de Taquaruçu, respectivamente. Para conferir a agenda de ações e conhecer todas as rotas que receberão os trabalhos acesse aqui.



Texto: Georgethe Pinheiro – Secom/Palmas

Edição: Secom