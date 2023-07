Ponto de apoio da USF Morada do Sol, no Assentamento São João, recebe melhorias estruturais

O ponto de apoio da Unidade de Saúde da Família (USF) Morada do Sol, localizado no Assentamento São João, passou por melhorias na sua estrutura, assim como a implementação do consultório em odontologia. O ponto, que funciona uma vez por semana, visa facilitar o acesso dos moradores dessa região rural aos serviços de saúde, oferecendo atendimento médico, de enfermagem e agora em odontologia.

Conforme a enfermeira do posto de apoio, Gislaine Barbosa, essa reforma proporciona aos pacientes da região fácil acesso à saúde bucal e também ter uma logística melhor em um prédio com uma construção atualizada. “É uma forma de acolher o usuário recebendo-o em um ponto mais novo, com condições melhores”, explica Gislaine.

Gracileia de Jesus, 38 anos, moradora do assentamento, conta que desde que se mudou para o local, há pouco mais de cinco meses, melhorou a forma atendida pelos serviços de saúde. “Os profissionais também são ótimos, aqui tudo se resolve rapidinho, sem que eu precise ir ao centro, lá no Morada do Sol.”