22ª Roda Literária acontece nesta quarta-feira, 12, com encontro de autores

A Roda Literária chega a sua 22ª edição nesta quarta-feira, 12, com um encontro de autores no lançamento dos livros dos escritores Lia Testa, Augusto Niemar, Clarissa Macedo e Erre Amaral. O evento acontecerá no Núcleo Integrado de Literatura e Artes (Nila), localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, a partir das 19 horas, sob mediação de Geovana Lima.

Na ocasião serão lançadas as obras ‘Enigma’, escrito por Lia Testa e Augusto Niemar; ‘A casa mais alta do teu coração’, de Clarissa Macedo, e ‘A ruína’, de Erre Amaral e Lia Testa. Além de debater literatura e processo criativo, os autores apresentarão suas obras e terão a oportunidade de autografar exemplares, com dedicatórias aos leitores.

A Roda Literária é um evento promovido pela Fundação Cultural de Palmas (FCP), por intermédio da Biblioteca Jornalista Jaime Câmara, para fomentar a literatura e dar visibilidade a escritores iniciantes.

Autores

Lia Testa, professora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), poeta e colagista, é uma das autoras em destaque. Com um pós-doutorado em etnopoesia, doutorado em Comunicação e Semiótica e mestrado em Letras, ela já publicou três livros de poesia.

Clarissa Macedo, doutora em Literatura e Cultura, escritora e pesquisadora. Ela já publicou diversos livros e recebeu reconhecimento por suas obras, incluindo o Prêmio Nacional da Academia de Letras da Bahia.

Erre Amaral, professor, escritor e psicanalista, também terá seu trabalho em destaque no evento. Com um pós-doutorado em Estudos Literários e doutorado em Educação, ele é autor de várias obras, incluindo ensaios, contos e análises literárias.

Mediação

A mediação do evento ficará por conta de Geovana Lima, graduada em Letras pela Universidade Federal do Tocantins e mestre na mesma área. Geovana também cursa Psicologia na Ulbra-Palmas e trabalha como Promotora Cultural em Literatura no Sesc Tocantins.

Após as apresentações e lançamentos, haverá um momento de integração entre os participantes da roda literária, proporcionando a oportunidade de troca de experiências e networking entre os escritores e o público presente. Além disso, será reservado um momento para a venda dos livros lançados, permitindo que os leitores adquiram os exemplares e tenham a oportunidade de receber autógrafos e dedicatórias dos autores.

A 22ª Roda Literária é mais uma iniciativa da Fundação Cultural de Palmas para valorizar e incentivar a produção literária local. O evento é gratuito e aberto ao público.