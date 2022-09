Toinho Andrade conquista municípios e recebe apoio da juventude

Por Assessoria

Por onde passa, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins

Faltando menos de uma semana para o dia 02 de outubro, o candidato a deputado federal, Toinho Andrade, já percorreu mais de 90 municípios de todas as regiões do estado. Nos últimos dias, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins passou por grandes colégios eleitorais como nas cidades de Goiatins, Dianópolis, Taguatinga, Gurupi, Formoso, Porto Nacional e intensificou as movimentações na capital.

Por onde passa, Toinho Andrade tem recebido o apoio de prefeitos, lideranças e reunido milhares de pessoas em suas reuniões.

“Estamos fazendo uma campanha focada nas propostas, ouvindo a população do nosso Estado e apresentando soluções para suas principais necessidades. Tenho algumas bandeiras e destaco a luta pela conclusão do Hospital de Amor. O câncer é uma doença que atinge quase todas as famílias do nosso Estado e o hospital vai permitir um tratamento de qualidade na nossa capital, sem falar no trabalho preventivo”, disse o candidato.

Apoio da Juventude

Durante grande evento realizado na noite do último sábado (24), em Palmas, Toinho Andrade falou diretamente para milhares jovens, muitos que fazem parte de atléticas e para juventude palmense de um modo geral e garantiu que vai lutar na Câmara Federal para a implantação de políticas públicas e projetos para melhorar a qualidade de vida dos jovens tocantinenses.

Ele ainda garantiu recursos para construção de um centro esportivo na Capital, este é um grande sonho e um pedido de vários estudantes.

“Eu sou Tocantinense de Porto Nacional e vocês podem ter certeza que eu vou lutar na Câmara Federal para melhorar a qualidade de vida da juventude de nosso estado. Podem confiar. Eu sei que vocês me darão essa oportunidade de ser o seu representante no congresso”, destacou o parlamentar.