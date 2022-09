Na reta final, Kátia visita o comércio em Gurupi, participa de reunião em Paranã e de comício em Palmeirópolis

Por Assessoria

Na última segunda-feira antes da eleição, a senadora Kátia (Progressistas), resolveu começar a semana justamente onde iniciou sua trajetória política: Gurupi. Desta vez, Kátia optou por fazer uma grande caminhada de mais de quatro horas visitando o comércio local deste município que é o 3º PIB do Tocantins. À noite, Kátia seguiu para Paranã, onde foi recebida pelo prefeito Fábio da Farmácia, vereadores e lideranças locais. Depois, a senadora discursou ao lado da deputada Cláudia Lélis em comício organizado pelo prefeito Bartolomeu em Palmeirópolis.

Em Gurupi, ao lado do vice-prefeito Gleydson Nato e dos vereadores André Caixeta, Zezinho da Lafiche, Colemar da Saborelle e Paulo Cesar (PC), a senadora se comprometeu com os empresários locais em lutar no Congresso por uma Reforma Tributária justa, onde quem gera emprega não seja lesado por uma pesada carga de impostos.

“Me comprometo em ser um dos pilares na discussão da Reforma Tributária do Senado. Este é um tema que eu já venho estudando, entendo e estarei lá firme para modificar esse sistema tributário que dá tanto prejuízo para o estado”, defendeu Kátia.

O compromisso com o pequeno empresário e o fomento ao comércio são bandeiras fortes da senadora no Congresso. No Senado, Kátia é chamada pelos colegas de “Mãe do Pronampe”, uma referência ao programa de crédito que já liberou mais de R$ 60 bilhões para micro e pequenos empresários no Brasil. Kátia foi a relatora de todas as etapas desse projeto que ajudou muitos donos de restaurantes, lojas e comércios a não fecharem as suas portas após a crise da pandemia.

Já em Paranã, na casa do prefeito Fabio da Farmácia, uma grande reunião com a presença de quatro ex-prefeitos mostrou a força política da senadora Kátia no município. A parlamentar ouviu as principais demandas dos vereadores e das lideranças e garantiu: “eu conheço o caminho das pedras para trazer os recursos que o Paranã precisa”.

Fabio destacou que para a senadora nunca importou a bandeira partidária de quem administra o município, mas sim destinar emendas para cuidar das pessoas.

“A senadora não se importou com o partido em que eu estava para destinar os recursos que agora vamos usar para asfaltar a cidade e tantas outras obras importantes que já realizamos. A Kátia sempre foi atuante aqui no Paranã e é presente nos 139 municípios, por isso que estamos juntos”, garantiu o prefeito.

Em Palmeirópolis, ao lado do prefeito Bartolomeu, da deputada Cláudia Lélis e lideranças do município, Kátia se comprometeu em levar ainda mais recursos. O prefeito Bartolomeu comemorou a parceria com a senadora que já gerou frutos para a população Palmeirópolis e ainda tem muito para crescer.

“Aqui eu trago o nome das pessoas que cuidam de Palmeirópolis. Tenha a certeza que iremos trabalhar incansavelmente em retribuição a tudo que você já fez pelo nosso município, senadora. Você é uma parlamentar respeitada por todos, no Brasil e no mundo”, destacou o prefeito Bartolomeu.