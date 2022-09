Em Paraíso, Ronaldo Dimas lembra eleição de 1990 com virada e segundo turno

Por Assessoria

Em grande comício na cidade de Paraíso organizado pelo aliado e prefeito da cidade Celso Morais, o candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) lembrou que a eleição atual é muito semelhante à de 1990, primeira disputa ordinária pelo governo do Tocantins. Na época, o candidato governista Moisés Abrão arrancou com grande vantagem em todas as pesquisas, com enorme favoritismo, mas foi perdendo espaço à medida em que as pessoas comparavam o trabalho prestado e entendiam a boa administração do adversário, Moisés Avelino, ex-prefeito bem avaliado de Paraíso.

“Temos agora uma situação muito parecida. Nossa candidatura representa uma gestão muito bem avaliada em Araguaína e concorre contra a máquina pública, o tampão candidato à reeleição. Teremos o mesmo resultado”, destacou Dimas. Em 1990, a eleição foi para o segundo turno e resultou em uma grande vitória de Avelino.

No seu discurso, Dimas falou de parte de suas realizações em Araguaína, destacando que pretende seguir como modelo no Estado. Ele também fez muitas comparações. “Em oito anos, entregamos 6,2 mil casas, deixamos 900 em construção, enquanto o Estado não teve qualquer política habitacional. Nós entregamos mais de 700 quilômetros de asfalto de alta qualidade, e o governo não fez uma nova rodovia e as atuais estão se deteriorando. Na saúde, fizemos um hospital, temos um hospital infantil de alto padrão e uma rede completa, enquanto o governo não tem nem o básico nos hospitais regionais”, frisou, ao destacar que há dinheiro suficiente, mas não existe credibilidade, planejamento e nem vontade de fazer.

O candidato ainda se comprometeu com pelo menos R$ 10 milhões por ano de recursos diretos do Estado para investimentos em Paraíso e assegurou que a cidade estará presente no primeiro escalão, pois tem pessoas muito competentes para isso.

Sempre ao lado da primeira-dama

Ao apresentar sua esposa, Vânia Coelho, Dimas disse que sempre vai governar ao lado da primeira-dama. “Vocês já perceberam que só quem anda com a primeira-dama é a gente?”, destacou o candidato, em um recado direto ao seu principal adversário, o governador tampão Wanderlei Barbosa (Republicanos). Dimas assegurou que governará com Vânia, que possui um olhar caridoso e atencioso com a população. Vânia conhece a realidade do Estado, tem andado com o candidato por todos os cantos do Tocantins. “Eu posso dar essa garantia que ela estará comigo”, ressaltou.

Prefeito diz que Dimas é modelo para o Estado

“Aqui no Estado há 16 anos não se termina um mandato. Temos vergonha de falar para as pessoas de fora que participamos que participamos da política do Tocantins. Precisamos eleger Ronaldo Dimas para mudar essa realidade”, destacou o prefeito Celso Morais.

O gestor ressaltou que Dimas é um modelo de boa administração e tenta repetir, na Prefeitura de Paraíso, o que o candidato fez em Araguaína. “Vamos analisar, comparar todos os nomes que estão disputando as eleições. Hoje fiz quatro entrevistas e ressaltei a importância de termos Dimas para Paraíso e para o Estado. As pessoas terão uma decisão importante em menos de uma semana e agora há chance de transformar o nosso Estado”, destacou.

Igeprev e apoios

Também presente no evento, o candidato a vice-governador Freire Jr. alertou para a situação do Igeprev (Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins), salientando que mais quatro anos do gestor tampão com certeza comprometerá para sempre o futuro das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. “Dimas personaliza a esperança de termos um governo que vai ser concluído, terá boa gestão e mudar essa realidade”, ressaltou, ao abordar as dívidas acumuladas somente de 2022 de mais de R$ 140 milhões com o instituto.

O evento contou com a presença dos candidatos a deputado federal Misma e Coronel Jair e os candidatos a deputado estadual Lilian Mara, Ataíde, Conceição do Agro e Dr. Danilo, além de dezenas de pessoas da UMA (Universidade da Maturidade).