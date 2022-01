Tocantins supera 10 milhões de bovinos e alcança índice de 98,96% de vacinação contra aftosa nos animais em idade vacinal

O Tocantins contabiliza pela primeira vez na história a marca de mais de 10 milhões de bovinos e bubalinos no seu território, ou seja, 10.171.007 animais. O levantamento foi obtido pelo Governo do Tocantins, por meio da pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), após a finalização da declaração de vacinação contra a febre aftosa e da atualização cadastral que encerraram no dia 10 de janeiro. Nesta segunda etapa da campanha, que envolveu 4,5 milhões de animais com até 24 meses de idade, o índice de cobertura vacinal foi de 98,96%.

O presidente da Adapec, Paulo Lima, comemora a evolução do rebanho e a meta atingida na vacinação que está acima da preconizada pelo Ministério da Agricultura (Mapa). “É uma grande conquista, pois tivemos que superar desafios pela falta de vacina em alguns municípios. A união de esforços de servidores e cadeia produtiva pecuária, além da prorrogação da vacinação, evitou prejuízo ao pecuarista e garante a sanidade do rebanho”, celebrou.

O resultado demonstra ainda que dos 139 municípios, 17 atingiram 100% de cobertura vacinal. Atualmente os maiores números de rebanho estão concentrados nos municípios de Araguaçu com 407.760 animais, Formoso do Araguaia com 303.560, em seguida vem Araguaína com 278.289, Peixe com 257.568 e Arraias com 215.726.

O responsável pelo Programa Estadual de Vigilância em Febre Aftosa da Adapec, João Eduardo Pires, explicou que a segunda etapa da campanha envolveu ainda os produtores que não tinham animais em idade vacinal exigidos nesta etapa. “Solicitamos a atualização cadastral de animais adultos para podermos mapear o rebanho, o pedido foi atendido. Para quem deixou de vacinar ou declarar deve procurar a Agência para regularizar a situação e evitar transtornos”, destacou.

Para mais informações, o produtor rural poderá ligar gratuitamente no 0800 063 11 22 ou procurar a unidade mais próxima da Adapec, presente em todos os municípios tocantinenses.

Campanhas

A segunda etapa de vacinação contra a doença ocorreu entre os dias 1º a 31 de dezembro de 2021, incluindo a prorrogação, uma vez que o calendário propõe 30 dias para execução. A comprovação do ato se estendeu até 10 de janeiro deste ano. Em 2022, o calendário já prevê a primeira etapa que ocorrerá de 1º a 31 de maio para todos os bovídeos, independente da faixa etária. A Agulha Oficial na Ilha do Bananal e a segunda etapa de 1º a 30 de novembro.