Tocantins recebe as primeiras doses de vacinas contra a covid-19 para imunização de crianças, nesta sexta-feira, 14

As primeiras doses pediátricas de vacinas contra Covid-19, para imunização de crianças de 5 a 11 anos, chegarão ao Tocantins na manhã desta sexta-feira, 14. O avião com as doses aterrizou no Brasil nesta quinta-feira, 13. O lote de 1,2 milhão de doses da Pfizer (Comirnaty) será distribuído para Estados e Distrito Federal, de forma proporcional ao número de crianças em cada unidade da Federação e, neste caso, o Tocantins receberá neste primeiro lote, 10,7 mil doses.

A imunização desse público deve começar pelo grupo prioritário, como crianças com comorbidades e deficiências permanentes, faixas etárias decrescentes. A Superintendência de Vigilância em Saúde/Gerência de Imunização, inicia nesta sexta-feira, 14, uma série de capacitações sobre as práticas de vacinação, incluindo a nova fase de imunização contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.

A primeira reunião será realizada nesta sexta-feira, 14, às 9 horas, através da plataforma Zoom, com o tema Boas Práticas de Vacinação. Já na quarta-feira, 19, serão feitas duas capacitações, uma pela manhã com técnicos das salas de vacina da região de saúde Macro Norte e no período da tarde as equipes de região de saúde Macro Sul.

A gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), Diandra Rocha explica que o Ministério da Saúde já está realizando a distribuição das vacinas aos Estados, e ao mesmo tempo está fazendo as análises de qualidade junto ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). “Por esta razão, as doses somente poderão ser usadas após aprovação do INCQS. Nossa previsão é que o inicio da vacinação das crianças, no Tocantins, ocorra na próxima semana”, destaca.

A gerente reforça que o Estado do Tocantins possui estoque – para o público adulto – de todos os imunizantes disponíveis. “Solicitamos que a população busque as unidades de saúde para se imunizar, uma vez que todos os municípios têm doses disponíveis. Os casos estão aumentando em todo o país, porém, com menor gravidade e isso é resultado da vacinação”, salienta.