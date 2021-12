Tocantins recebe mais kits para testes rápidos de detecção da Covid-19

Nesta segunda-feira, 13, o Estado do Tocantins recebeu do Ministério da Saúde (MS), mais 27 mil testes rápidos de antígeno para detecção do SARS-CoV-2. Do total enviado, 5.785 são destinados exclusivamente à população das comunidades remanescentes de quilombolas.

O material faz parte do Plano Nacional de Expansão da Testagem para COVID-19, do MS, o qual visa a ampliação da testagem de toda a população brasileira. As entregas dos kits começaram no mês de outubro deste ano e são realizadas na sede do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN/TO), em Palmas, e em sua unidade descentralizada, em Araguaína (Laboratório de Saúde Pública de Araguaína – LSPA).

Segundo a diretora do LACEN/TO, Jucimária Dantas “estamos, mais uma vez, comunicando aos municípios, que estes testes estão disponíveis para retirada”, reforçou, acrescentando também a importância dos municípios participarem da Webnar, “fica o convite a todos os municípios para participarem do webinar, a ser realizada no dia 15 deste mês e transmitida pelas redes sociais oficiais do Ministério da Saúde. O intuito é esclarecer a importância do rastreamento e monitoramento da COVID-19 e toda estratégia do Plano Nacional”.

Vale destacar que para a retirada dos kits, é necessário que os municípios apresentem ofício emitido pelo Secretário (a) Municipal de Saúde, solicitando a entrega dos testes rápidos para detecção de antígeno Sars-Cov-2/Covid-19; termo de compromisso e responsabilidade também assinado pelo gestor da saúde municipal e caixa térmica ou de isopor com gelox, higienizada e sem nenhum outro item, para o armazenamento e transporte exclusivo dos kits.

O Plano Nacional de Expansão da Testagem para COVID-19 prevê o uso dos referidos testes nas seguintes ocasiões: diagnóstico assistencial -para indivíduos sintomáticos suspeitos de COVID-19; busca ativa – para indivíduos participantes de surtos de COVID-19, sintomáticos ou não, e para contatos de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 (rastreamento e monitoramento de contatos) e triagem populacional: para qualquer indivíduo, assintomático ou sintomático, independente do estado vacinal ou idade, principalmente aos com maior risco de contaminação.