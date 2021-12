Tocantins recebe 20,8 mil doses da vacina Janssen

O Tocantins receberá na tarde desta segunda-feira, 13, 20,8 mil doses da vacina Janssen. Os imunizantes serão utilizados para dose de reforço. De acordo com a recomendação do Ministério da Saúde (MS), a vacina pode ser utilizada em pessoas maiores de 18 anos, que possuem de dois a seis meses de intervalo entre a primeira dose, com exceção de grávidas e puérperas.

“Seguimos recebendo e distribuindo doses de vacinas contra a covid-19. Voltamos a pedir a população que, está apta a receber a dose de reforço, procure uma Unidade Básica de Saúde, para concluir o ciclo vacinal”, enfatizou a Superintendente de Vigilância em Saúde da SES-TO, Perciliana Bezerra.