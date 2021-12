Governador Wanderlei Barbosa anuncia distribuição de mais 200 mil kits de alimentação para famílias tocantinenses até o Natal

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou na manhã desta segunda-feira, 13, a distribuição de mais 200 mil kits de alimentos para as famílias tocantinenses até o Natal. O anúncio foi feito durante o evento de distribuição dos alimentos arrecadados na 5ª edição do Futebol Solidário.

A Secretaria de Estado da Assistência Social (Setas) ainda está preparando a metodologia de entrega dos kits que nesta etapa serão compostos também por um frango. “Nós vamos nos reunir para montar uma força de trabalho junto com os municípios e os Centros de Referência e Assistência Social [Cras], para que até o dia 24 esses alimentos possam chegar à mesa de quem mais precisa”, explicou o governador Wanderlei Barbosa.

A ação contínua de entrega de kits de alimentos é realizada pelo Governo do Tocantins por meio da Setas, em parceria com outras pastas estaduais, além dos Cras municipais, associações de classes e entidades religiosas. O objetivo é garantir a segurança alimentar e nutricional das famílias vulneráveis e impactadas pela pandemia da covid-19.

Futebol Solidário

Com o apoio do Governo do Tocantins, o 5 º Futebol Solidário, organizado pelo Senador Irajá Silvestre e realizado no último dia 20 de novembro em Palmas, arrecadou 78 toneladas de alimentos que foram entregues, nesta segunda, ao Mesa Brasil Sesc, que será a responsável por organizar a distribuição dos alimentos.

O Senador Irajá Silvestre, destacou a importância do Governo do Tocantins para que o evento fosse realizado. “Tudo que nós solicitamos ao Governo nós fomos atendidos, desde a estrutura no estádio, quanto ao policiamento, atuação do corpo de bombeiros e a mobilização que o próprio governador fez, convidando as pessoas a participarem, então isso pra gente foi muito importante e nós só temos que agradecer essa ajuda que foi fundamental para a realização do evento”, finalizou.

Um total de 169 entidades filantrópicas do Tocantins serão beneficiadas com os alimentos, que posteriormente, serão entregues às famílias tocantinenses.