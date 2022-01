Tocantins recebe doses da CoronaVac para uso pediátrico

Texto: Governo do Tocantins

Após autorização do uso da CoronaVac em crianças pela Diretoria Colegiada da Anvisa, o Ministério da Saúde (MS) começou a distribuição de novas doses e autorizou os Estados a usarem os estoques existentes para início da vacinação na faixa etária de 06 a 17 anos. Diante deste fato, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), por meio da Gerência de Imunização realiza nesta quarta-feira, 26, Webconferência sobre Autorização da Vacinação de Crianças e Adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos com o imunizantes da Coronavac, destinadas às equipes municipais de Imunização, que acontecerá às 13:30h, pela plataforma Zoom.

A autorização de uso emergencial para a inclusão de nova faixa etária em bula foi concedida especificamente para o público compreendido entre seis e 17 anos, crianças e adolescentes, não imunocomprometidos, baseada em estudos realizados em diversos países, como China e Chile, e apresentados pelo Instituto Butantan no processo de autorização apresentado na Anvisa.

Remessa

As 19.280 doses da Coronavac para uso pediátrico estão previstas para chegar ao Tocantins na tarde desta terça-feira, 25. “Estamos recebendo muitas doses de vacinas contra a Covid-19, porém é necessário que a população faça sua parte e procure as unidades básicas de saúde para se imunizar”, alerta a gerente de imunização da SES-TO, Diandra Sena.

Vacinação com CoronaVac

A gerente de Imunização esclarece também que a vacinação das crianças com a utilização das doses de CoronaVac pode ser iniciada após a capacitação realizada nesta quarta-feira, 26. “O Estado já recebeu do MS as orientações sobre o uso da CoronaVac, em crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 17 anos de idade e iremos adotar esta estratégia prevista no Plano Nacional de Imunização. Já estamos organizando uma capacitação para os municípios e iremos orientar o uso imediato da CoronaVac conforme estabelecido. Dos 139 municípios, 131 tem estoque do imunizante. Segundo levantamento realizado, somente oito que não tem estoque, irão receber nos próximos dias”, disse.