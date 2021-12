Em Almas, Governador Wanderlei Barbosa entrega licença ambiental à mineradora que deve gerar mais de 3 mil empregos

“Se nós temos uma proposta de novos empreendimentos e de industrialização não podemos parar dois anos para emitir uma licença e provocar prejuízos para o nosso Estado”. A declaração foi dada pelo governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, nesta quarta-feira, 8, em Almas, durante a solenidade de entrega da licença ambiental e do lançamento da pedra fundamental do Projeto Almas, com a presença do ceo da empresa Aura Mirerals, Rodrigo Barbosa.

O Chefe do Executivo explicou que o Governo do Tocantins sabe das responsabilidades ambientais e cobra dos investidores as obrigações para manter o equilíbrio, mas é preciso destravar processo, porque os investidores precisam das licenças para trabalhar. “A nossa determinação é que sejamos rápidos e eficientes, tanto na manutenção do meio ambiente quanto no setor produtivo”, afirmou.

Wanderlei Barbosa salientou que o empreendimento em implantação em Almas é um divisor de águas, porque fortalece a economia e gera empregos em toda a região sudeste, além de gerar receitas ao Estado por meio de tributos. “Vai levar dividendos aos cofres públicos que serão revertidos em benefícios sociais”, disse o Governador.

A implantação da mineradora é bastante aguardada pela população em razão do alcance socioeconômico, uma vez que vai absorver a mão de obra da própria região. A estimativa é que sejam gerados cerca de 800 empregos diretos e 3.900 indiretos, com investimento de R$ 350 milhões. A previsão é de uma arrecadação de R$ 10 milhões anuais em impostos, dos quais 68% serão para o município, 26% para o Estado e 6% para a União, segundo explicou o ceo da Aura Mirerals, Rodrigo Barbosa.

“Hoje é um dia importante para a empresa, porque marca o início das nossas atividades para colocar de fato esse projeto em prática aqui em Almas. O projeto Almas vai contar com o que há de mais avançado em tecnologia, com ética, transparência, inovação e responsabilidade ambiental”, frisou.

Formação de mão de obra

O empreendimento também vai proporcionar a capacitação de mão de obra nos setores de mecânica, construção civil, técnicos em mineração, soldadores, operadores de máquinas e motoristas de caminhões. A expectativa é grande com a possibilidade da diversificação da atividade econômica da cidade, principalmente em virtude do crescimento dos setores imobiliário, da construção civil e pelo aquecimento do comércio local. Atualmente, a principal atividade econômica do município é a pecuária.

O prefeito de Almas, Wagner Nepomuceno, afirmou que o Governador colocou fim a uma espera de dois anos para emissão da licença ambiental. “Esse ato representa um marco para Almas, porque existe o antes e o depois. Representa a esperança de desenvolvimento para a cidade e estamos gratos por isso”, ressaltou.

O trabalho da equipe do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) para emissão da licença foi destacado pelo presidente do órgão, Renato Jayme. “Missão dada, missão cumprida”, referiu durante o evento.

A empresa

A Aura Minerals é uma empresa canadense voltada para a exploração de projetos de ouro, cobre e outros metais. A mineradora possui no Brasil as subsidiárias Mineração Apoema, que opera a mina de ouro São Francisco, no Mato Grosso; e a Mineração Vale Verde, responsável pelo projeto de cobre e ouro Serrote da Laje, no Estado de Alagoas.

Frigorífico

Ainda em Almas, o governador Wanderlei Barbosa conheceu o Frigorífico Piracema, localizado na Fazenda Alternativa. O empreendimento conta com criações de peixe Tambaqui, Tambatinga e outras espécies que abastecem os mercados interno e externo. De acordo com o administrador do empreendimento, Valteir Valadares, o frigorífico tem capacidade de abate de 1.000 toneladas/ano.

O projeto que está parado há um ano por causa da pandemia, deve retomar as atividades nos próximos dias. O governador Wanderlei Barbosa disse que o projeto é um bom exemplo de empreendimento produtivo e colocou a gestão à disposição para discutir projetos para ampliar o desenvolvimento do setor.

Presenças

O Governador foi acompanhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade, e pelos deputados estaduais Ricardo Ayres; Claudia Lelis, Valdemar Júnior e Nilton Franco.