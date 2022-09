Tocantins é apontado como o segundo estado com maior crescimento do PIB em 2022

Por Assessoria

O Tocantins está em segundo lugar nas estimativas de variação positiva do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, com percentual de 6,1%, conforme avaliação de relatório apresentado pelo Banco do Brasil. Esse número é impulsionado principalmente pelo volume de vendas no comércio, que teve resultados positivos no Estado, com aumento de 5,3% em relação ao ano anterior.

No Brasil, a economia cresceu 2,5% no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. Esse relatório do Banco do Brasil estima que o Mato Grosso tenha o maior crescimento econômico, com 8%, seguido pelo Tocantins com 6,1%, Roraima com 5,9%, Alagoas com 5,9% e Paraíba com 5,1%.

Comércio

A variação do volume de vendas no comércio entre os primeiros semestres de 2021 e 2022, com base no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ficou em 5,3% no Tocantins. Segundo o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços (Sics), Carlos Humberto Lima, o setor teve um crescimento elevado com relação a anos anteriores e isso é um reflexo de políticas públicas do Estado do Tocantins.

“O Tocantins é o quinto estado que mais cresceu no primeiro semestre no setor do comércio, como reflexo de ações do Estado. Dentre elas podemos elencar a estratégia de descentralização dos recursos, como o Programa de Fortalecimento e Geração de Emprego e Renda, que levou R$ 2 milhões para cada um dos 139 municípios, que foi estratégico, porque fez com que os municípios pudessem fortalecer suas atividades comerciais, aquecendo o setor e resultando neste crescimento expressivo”, explica Carlos Humberto Lima.

Outro número positivo no setor do comércio do Tocantins é que o Estado vem com bons números de empregabilidade. O IBGE mostra que o Estado está entre as três unidades federativas com melhores números do setor de comércio, que tem as menores taxas de desemprego, com 6,8%, empatado com o Mato Grosso do Sul e abaixo apenas de Santa Catarina, com 5,3%.

“Esse programa e outros que impulsionam o setor do comércio continuam em andamento, com tendência a alavancar ainda mais os números. O Estado tem atualmente uma política clara de desenvolvimento econômico. Nossa expectativa é manter os indicadores positivos da economia tocantinense, com o estado entre os primeiros do Brasil na geração de emprego e renda para a população”, finaliza o secretário Carlos Humberto.